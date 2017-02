Die Frankfurter Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter sieht im Rhein-Main-Gebiet einen Nährboden für radikal-islamische Bewegungen. Im Interview lobt sie die "hessische Linie" bei der Bekämpfung der Extremisten.

Die Islamexpertin Susanne Schröter ist Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität. Im Interview erklärt die 59-Jährige die Hintergründe des Großeinsatzes gegen ein mutmaßliches Islamisten-Netzwerk.

hessenschau.de: Auch ohne ein konkretes Anschlagsziel zu kennen, wurde am Mittwochmorgen in Hessen eine großangelegte Anti-Terror-Razzia durchgeführt. Ein Einsatz zur rechten Zeit, Frau Schröter?

Schröter: Ich finde es eine gute Maßnahme, dass man da tätig wird und nicht abwartet. Es gab ja eine große Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten, dass die Polizei zu langsam reagiert oder die Sicherheitsbehörden sich nicht gut vernetzt haben. In diesem Fall scheint man sehr schnell reagiert zu haben - und hat dann auch Durchsuchungen im gesamten Rhein-Main-Gebiet durchgeführt.

hessenschau.de: Warum ist das Rhein-Main-Gebiet offenbar ein beliebtes Umfeld für diese radikal-islamische Bewegung?

Schröter: Hessen hat sowieso gemessen am Bundesdurchschnitt relativ viele Salafisten und Dschihadisten. Das Rhein-Main-Gebiet ist einer der großen Hotspots dieser Mobilisierung. Der Grund dafür ist ganz einfach: Es ist eine multikulturell vielfältige Region, in der sich natürlich auch radikale Communitys entwickeln und seit langer Zeit entwickelt haben.

hessenschau.de: Denken Sie da an konkrete Gruppen oder Organisationen?

Schröter: Wir hatten früher den Salafistenverein DawaFFM, der mittlerweile verboten wurde. Aber es gibt natürlich auch Nachfolge-Organisationen. Und diese Leute von damals sind ja nicht völlig verschwunden. Es gibt eine salafistische Infrastruktur im Rhein-Main-Gebiet, da muss man einfach ein Auge drauf haben. Aber es ist ja auch ganz gut, wenn man das weiß, dann lassen sich umso gezielter polizeiliche Maßnahmen ergreifen.

hessenschau.de: Und diese Maßnahmen werden von den Behörden auch konsequent umgesetzt, anders als etwa zuletzt bei Berlin-Attentäter Anis Amri in Nordrhein-Westfalen.

Schröter: Ich glaube schon, dass Hessen einen anderen Kurs fährt als NRW. Der Innenminister hat sich gerade in jüngster Vergangenheit sehr eindeutig positioniert. Das war auch im Fall Ben-Hatira in Darmstadt so. Da hat er die hessische Linie nochmal hervorgehoben. Es scheint so zu sein, dass Hessen diese Leute nicht gewähren lässt und sichtlich etwas anordnet.

hessenschau.de: Im Visier der Fahnder stand bei der Razzia am Morgen auch die Bilal-Moschee in Frankfurt-Griesheim. Geht von ihr eine besondere Gefahr aus?

Schröter: Das ist eine Moschee, die immer wieder dadurch aufgefallen ist, dass radikale Prediger eingeladen wurden und sich auch Syrien-Rückkehrer dort getroffen haben. Es ist eine der Kern-Moscheen im salafistischen Umfeld. Natürlich geht man dann auch dorthin und muss herausfinden, ob es verwertbare Materialen gibt.