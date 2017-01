In einem offenen Brief protestieren jüdische Organisationen gegen den Auftritt des Rappers Kollegah auf dem Hessentag. Rüsselsheim dürfe Antisemitismus, Schwulenfeindlichkeit und Rassismus keine Bühne bieten.

Die Gastgeber selbst tun sich schwer mit diesem Programmpunkt des Hessentags: Zwischenzeitlich hat der Magistrat von Rüsselsheim den Vorverkauf für das umstrittene Rap-Konzert von Kollegah gestoppt. Doch nun steht fest: Der maßgeblich von Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) unterstützte Auftritt am 14. Juni dieses Jahres soll heftiger Kritik zum Trotz stattfinden. Dagegen protestieren nun in einem offenen Brief auch mehrere jüdische Organisationen.

In dem an Burghardt und die Stadtverordneten gerichteten Schreiben werden die Adressaten aufgefordert: "Geben Sie Hass, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit – geben Sie Kollegah keine Bühne!"

Unterzeichnet ist der Aufruf von sieben Organisationen und Einrichtungen: dem Zentralrat der Juden, dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, dem Jüdischen Frauenbund, der Jüdischen Studierendenunion, der Claims Conference sowie dem Verein "Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland". Nach Angaben des Zentralrats wurde der Brief am Dienstag per Mail abgeschickt. Die Stadt Rüsselsheim kündigte eine Reaktion an.

"Jüdischer Zinsatz", "doofe Homos" - wofür steht das?

Die Kollegah-Gegner werfen dem Sänger unter anderem vor, zu Gewalt gegen Minderheiten aufzurufen. Sie kritisieren, dass er in Rüsselsheim beim ältesten und größten Landesfest Deutschlands auf Kosten der Steuerzahler inhumane Botschaften verbreiten könnte. Die sei auch angesichts aktueller Entwicklungen falsch, da "der Extremismus gegen Schwächere, gegen Juden, gegen Geflüchtete, gegen Migranten, gegen Menschen mit Behinderung, gegen Frauen, gegen die liberale Gesellschaft" zunehme.

Als Belege für die kritisierte Geisteshaltung führt der offene Brief mehrere Zitate an.

Für Frauenfeindlichkeit: "Hure eins und Schlampe zwei, ich vergewaltige Euch brutal!“

Für Antisemitismus: "Ich leih dir Geld, doch nie ohne 'nen jüdischen Zinsatz mit Zündsatz."

Für Schwulenfeindlichkeit: "Ich überseh‘ selbst solche Gnome wie euch nicht, drogenverseuchte doofe Homos plus Toyshit."

"Offenbar soll Hass präsentiert werden"

Die protestierenden Organisationen zeigen sich irritiert. Eigentlich verfolge der Hessentag doch das Ziel, die verschiedenen Regionen des Landes zu präsentieren. "In diesem Jahr soll offenbar auch Hass präsentiert werden." Nach Meinung der Briefunterzeichner sollten beim Landesfest aber "Respekt, Gleichheit und Menschenrechte im Mittelpunkt stehen". Rüsselsheim wird aufgefordert, Hessen als Bundesland mit freundlichen und weltoffenen Menschen abzubilden.

Vor einer Woche erst war die hessische Landesregierung auf Distanz zu dem Rap-Konzert gegangen. Man sei der Auffassung, "dass indizierte, diskriminierende, frauenfeindliche oder ansonsten menschenverachtende Texte nicht auf den Hessentag gehören", hatte der zuständige Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer (CDU) erklärt. Auf künftigen Hessentagen will das Land solche Auftritte nicht mehr dulden.