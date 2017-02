Kann man mit einem Panzer für Frieden demonstrieren? In Marburg ist ein Streit um einen Motivwagen für den Rosenmontagsumzug entbrannt. Der Karnevalsclub aus Niederwalgern wurde von den Veranstaltern zum "Abrüsten" gedrängt.

In Marburg laufen die Vorbereitungen für den Höhepunkt der Fastnachtssaison, den Umzug am Rosenmontag, auf Hochtouren. Die einzelnen Karnevalsvereine investieren viel Zeit und Geld, um ihre Festwagen zu schmücken. Der Karnevalsclub Niederwalgern aus Weimar musste zuletzt aber noch ein paar Überstunden mehr einschieben. Grund: Der Motivwagen des Vereins sah aus wie ein Panzer. So sah es zumindest der Veranstalter des Umzugs, der Festausschuss Marburger Karneval.

Stefan Oberhansl, 2. Vorsitzender des Karnevalsclubs, weist das zurück: "Wir wollten für den Rosenmontagsumzug nie einen Panzer bauen", sagt er. Stattdessen habe sein Verein ein Zeichen für den Frieden setzen wollen. "Unser Motto ist: 'Make Love not War', also macht Liebe und keinen Krieg. Dafür wollten wir unseren Festwagen entsprechend der Friedensbewegung mit Blumen und Peace-Zeichen schmücken und typische 68-er Musik spielen", erklärt Oberhansl. Zentrales Element des Wagens sollte ein großes Rohr, das an einen Panzerlauf erinnert, mit einem Knoten darin sein. "Die Idee kommt von der Skulptur vor dem Kanzleramt. Da steht eine Pistole mit Knoten, die auch für Frieden steht."

Die Skulptur "Non Violence" des schwedischen Künstlers Carl Fredrik Reuterswärd setzt ein Zeichen gegen Gewalt Bild © picture-alliance/dpa

"Nicht als Orange verkleidet gegen Orangen demonstrieren"

Die Bilder, die bei einer Ortsbeschauung des Festausschusses entstanden sind, zeigen jedoch einen nicht ganz so fröhlich-bunten Motivwagen, wie von Oberhansl dargestellt. Die aufgemalte Friedenstaube erinnert vielmehr an einen weißen Adler mit Stahlhelm. Für den Festausschuss war das zu viel, wie Präsident Markus Braun erklärt: "Wir haben nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidenten, Ordnungsamt und der Stadt Marburg beschlossen, dass wir diesen Wagen in dieser Form nicht am Umzug teilnehmen lassen können, weil er wirklich ein kriegsähnliches Fahrzeug ist."

Die Veranstalter hatten zuvor einen Hinweis vom Regierungspräsidium Gießen bekommen, dass es für dieses Jahr eine erhöhte Terrorgefahr bei Fastnachtsumzügen in Hessen gebe. "Deshalb sollten wir unsere Teilnehmer sensibilisieren und auf kriegsähnliche Gegenstände verzichten", erklärt Braun. In einem Gespräch mit dem Karnevalsclub Niederwalgern habe dieser selbst von seinen Plänen für einen Panzer-ähnlichen Wagen erzählt. Um den Verein nicht komplett vom Umzug auszuschließen, habe man versucht, eine Einigung zu finden. Mit Erfolg: Nach einigen heftigen Diskussionen hätten "die Jungs vom Verein Niederwalgern" Einsicht gezeigt, berichtet Braun. "Man kann ja auch nicht als Orange verkleidet gegen Orangen demonstrieren. Das geht einfach nicht."

Abgespeckte Version darf nun teilnehmen

Der Karnevalsclub hat nach dem Gespräch fleißig an seinem Wagen gearbeitet, mehr Farbe ins Spiel gebracht und das Panzerrohr entfernt. So kann er am Rosenmontagsumzug teilnehmen. Stefan Oberhansl ist mit der Lösung aber nicht ganz zufrieden und fühlt sich in seiner Meinungsfreiheit beschnitten. Die Regelung mit dem Verbot "kriegsähnlicher Fahrzeuge" sei ein Schritt in die falsche Richtung. "Dann verbieten sie nächstes Jahr auch die Spielzeugpistolen für Kinder und irgendwann sind die Röcke der Funkenmariechen dann auch zu kurz."

Letztlich käme es aber darauf an, dass sie überhaupt teilnehmen können, betont Oberhansl. Immerhin hat der Verein in den letzten Jahren auch immer wieder Preise für die aufwendige und tolle Gestaltung seiner Wagen bekommen. Nur in diesem Jahr können sie damit wohl eher nicht rechnen.