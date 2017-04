Im Kampf gegen multiresistente Keime geht das Kasseler Marienkrankenhaus eigene Wege - und entdeckt damit viele Infektion, die normalerweise unerkannt blieben.

Sie heißen Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) oder multiresistente gramnegative Stäbchen (MRGN) und können bei geschwächten Patienten lebensgefährliche Krankheiten verursachen.

Die Rede ist von multiresistenten Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt. Vor allem in Krankenhäusern verbreiten sie sich häufig und sind dort besonders gefürchtet. In den Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken war deshalb erst im Februar ein Teil der Intensivstation geschlossen worden.

Standardtests berücksichtigen nur Risikogruppen

Das stärkste Mittel zur ihrer Bekämpfung sind Hygiene und vorbeugende Untersuchungen. Das Robert-Koch-Institut in Berlin (RKI) hat für solche Tests in den Kliniken spezielle Richtlinien erarbeitet. Doch folge man nur den Empfehlungen, die hauptsächlich Risikogruppen berücksichtigt, werde jede zehnte Infektion übersehen, sagt das Kasseler Marienkrankenhaus.

Weitere Informationen Beispiele für MRSA-Risikogruppen Zu den Risikogruppen für MRSA zählen laut RKI unter anderem Menschen, die sich viel in Krankenhäusern aufhalten, Patienten mit Brandverletzungen oder Personen, die beruflich mit Tieren, vor allem Schweinen zu tun haben. Ende der weiteren Informationen

Seit September 2015 ist es deshalb in der nordhessischen Klinik Standard, alle Patienten auf die gefährlichen Keime hin zu untersuchen, trotz eines beachtlichen Mehraufwands. Die erhobenen Daten, die dabei gewonnen wurden, hat man nun ausgewertet.

Geschätzt 30.000 unentdeckte Fälle jedes Jahr in Deutschland

Demnach hatten von 9.237 im Jahr 2016 untersuchten Patienten 149 einen positiven Befund auf MRSA. Davon wären 14 nicht entdeckt worden - also etwa 9,4 Prozent - hätte man sich an den Empfehlungen des RKI orientiert.

Hochgerechnet auf alle Klinikpatienten in Deutschland seien das in einem Jahr rund 30.000 unerkannte Fälle, rechnete das Krankenhaus vor. Denn laut Kliniksprecher Berend von Thülen gibt es in der Republik nur eine Handvoll Kliniken, die das sogenannte Vollscreening betreiben. In Hessen sei man die einzige.

Robert-Koch-Institut: Richtlinien sind nur Mindestanforderungen

Die Pressesprecherin des RKI, Susanne Glasmacher, nannte das Ergebnis aus Kassel weder neu noch überraschend. "Wir wissen, dass es MRSA auch bei Nichtrisikogruppen gibt", sagte sie. Die Richtlinien der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) seien als Mindestanforderung zu verstehen.

"Es ist klar, dass Sie bei den Standardverfahren immer welche übersehen", so Glasmacher. Die Empfehlungen müssten aber an die individuelle Situation angepasst werden. Letztlich müsse man Aufwand und Nutzen optimieren. Alle Patienten zu testen koste Platz und Geld. "Es ist aber auch nicht verboten. mehr zu machen als vorgeschrieben", so Glasmacher.

"Eine Frage der Sicherheitskultur"

Dieses Mehr lässt sich das Marienkrankenhaus jährlich rund 250.000 Euro kosten, Geld, für das es keine Gegenfinanzierung gibt. Förderporgramme des Bundesgesundheitsministeriums gebe es dafür leider nicht. Die Klinik bestreitet den zusätzlichen Aufwand aus Eigenmitteln und will mit ihren Vollscreenings weitermachen. "Das ist eine Frage der Sicherheitskultur", sagte von Thuelen.