In Kassel geht es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst. Mit einer Resolution will der Magistrat erreichen, dass beim Fest zum Tag der Erde nicht nur Vegetarisches auf den Teller kommt.

Ausgangspunkt der Debatte um die Bratwurst war die Entscheidung des Vereins Umwelthaus Kassel, beim Fest zum Tag der Erde am 23. April ausschließlich fleischlose Speisen anzubieten. Vielen Bürgern und Lokalpolitikern ging das deutlich zu weit - und so landete die Diskussion um Wurst oder nicht Wurst am Montagabend in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung.

Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht, um der Bratwurst doch noch den Weg auf die Festmeile zu ebnen. "Es ist ein Appell an den Veranstalter, seine bisherige Auffassung zu revidieren", erklärte der CDU-Stadtverordnete Stefan Kortmann hessenschau.de.

"Wurst gehört zu Kassel"

Die Debatte wurde hitzig geführt, geht es doch auch um ein Stück nordhessischer Kultur und Identität. So heißt es in dem Antrag: "Ahle Wurst, Weckewerk und Bratwurst gehören zu Kassel ebenso wie der Herkules und die Fulda."

Und tatsächlich stimmten CDU, SPD und AfD der Resolution zu, nur die Grünen enthielten sich. Tenor des Antrags: Neben vegetarischen und veganen Produkten sollte auch Bio-Fleisch aus der Region angeboten werden.

Seniorenbeirat will nicht mitfeiern

Der Antrag hat keine direkten Konsequenzen, er ist nicht mehr als ein Appell, erhöht jedoch den öffentlichen Druck auf den Veranstalter. Einige langjährige Teilnehmer, wie der Seniorenbeirat Kassel, haben zudem angekündigt, dem Fest wegen des fehlenden Bratwurst-Angebots fernzubleiben.

Das letzte Wort ist im Kasseler Wurststreit noch nicht gesprochen. Ein SPD-Abgeordneter scherzte am Montag: "Nach dem 30-jährigen Krieg gab es den Westfälischen Frieden - wir schaffen es auch, den Kasseler Wurstkrieg zu beenden."

