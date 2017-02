Da hilft auch der Druck der hungrigen Stadtverordneten nichts: Das Fest zum Tag der Erde in Kassel bleibt fleischfrei. Die Organisatoren haben ihren Wurst-Verzicht bekräftigt.

Fleisch oder kein Fleisch? Die in diesen Tagen scheinbar existenzielle Frage in Kassel haben die Organisatoren des Fests zum Tag der Erde noch einmal deutlich beantwortet. Die für den 23. April geplanten Feierlichkeiten im Stadtteil Wolfsanger bleiben vegetarisch. Das sagte ein Sprecher des Kasseler Umwelthauses dem hr nach einem Treffen des Mitausrichters am Dienstagabend.

Zuvor hatte sich der Magistrat in die hitzige Diskussion um die Party-Bratwurst eingeschaltet. Mit deutlichem Appell: Auf Antrag der CDU-Fraktion stimmte die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich im Sinne der Fleischfreunde. Der Veranstalter möge seine bisherige Auffassung doch bitte revidieren.

Veranstalter wollen Verantwortungsbewusstsein schärfen

Die Heftigkeit der Reaktionen hat den Sprecher des Umwelthauses überrascht. Neben den Stadtverordneten hatten auch zahlreiche Bürger ihrem Ärger Luft gemacht. Langjährige Teilnehmer wie der Seniorenbeirat Kassel kündigten als Reaktion auf die Wurst-Vakanz an, den Feierlichkeiten fernzubleiben.

Man sei aber nach wie vor von der Entscheidung überzeugt, sagte der Ausrichter. Denn beim Tag der Erde gehe es um Ökologie, um Nachhaltigkeit und um eine verantwortungsbewusste Ernährung. Außerdem habe es für den geplanten Fleischverzicht nicht nur Kritik, sondern auch viel Zustimmung gegeben.

20.000 Besucher erwartet

Zum Tag der Erde werden in Kassel 20.000 Besucher erwartet. Die Veranstalter wollen in diesem Jahr zum ersten Mal fleischlos feiern. Grund sei neben ökologischen Vorteilen auch die Enge im Ortskern von Wolfsanger: Beim Stadtteilfest stehe nur eine Straße zur Verfügung. Deshalb müsse die Partymeile kleiner ausfallen als sonst.

