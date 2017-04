Klinik-Notaufnahmen in Hessen sind chronisch überlastet. Ein Anruf beim ärztlichen Notdienst wäre für viele Patienten eine Alternative. Aber wie war nochmal die Nummer?

Wer nach Praxis-Feierabend oder am Wochenende gesundheitliche Probleme hat, muss sich nicht in jedem Fall in die Klinik-Notaufnahme begeben. Als Ersatz für den Hausarzt gibt es den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Allerdings kennen nur sechs Prozent der Hessen überhaupt die dazugehörige Telefonnummer: 116 117. Das hat eine landesweite Umfrage der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG) ergeben, die am Dienstag in Eschborn veröffentlicht wurde.

Ärztlicher Notdienst kaum genutzt

Befragt hatte die HKG in ganz Hessen rund 4.500 Menschen, die ohne Rettungswagen oder stationäre Einweisung in eine Notaufnahme kamen. Hintergrund dafür war der Anstieg der Patientenzahl in den oft überfüllten Notaufnahmen. Von 2013 bis 2015 ist dort die Zahl der ambulanten Fälle um 8,5 Prozent gestiegen.

Heraus kam dabei: Die ärztlichen Notdienste sind für drei Viertel der befragten Patienten, gar keine Option gewesen. Sie hatten weder vorher beim ärztlichen Notdienst angerufen, noch hatten sie eine Bereitschaftspraxis dieses Notdienstes aufgesucht. Ein Grund könnte nach Ansicht von HKG-Direktor Rainer Greunke auch sein, dass "das Vertrauen in die Krankenhäuser größer ist".

Streit um die Notfallversorgung

Viele der Notaufnahme-Patienten sind zudem gar keine Notfälle fürs Krankenhaus. Sie könnten genauso gut vom ärztlichen Notdienst behandelt werden. Die Behandlung von Notfallpatienten wird deshalb seit Anfang April neu abgerechnet: Für schwere Fälle bekommen die Kliniken einen Zuschlag. Für Patienten, die kein Akutfall sind, gibt es eine geringe Pauschale zwischen knapp 5 und 8 Euro, falls sie an eine Arztpraxis überwiesen werden

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) erhofft sich durch die Neuregelung mehr Patienten in den Praxen. Den Kliniken sind die Pauschalen aber zu gering. Der Konflikt ist nach wie vor ungelöst. Das Sozialministerium in Wiesbaden vermittelt und hat für Juni weitere Gespräche angekündigt. Jetzt soll erst einmal eine Clearing-Stelle für unklare Abrechnungsfälle eingerichtet werden.