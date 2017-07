Keine Zustände wie am 9. 9. 1999: Am 7.7.2017 lag die Zahl der Eheschließungen in vielen hessischen Städten kaum über dem Durchschnitt. Vielleicht ein Vorteil, wenn man in die Scheidungsstatistik schaut.

20 Eheschließungen und damit doppelt so viele wie üblich fanden am Freitag im Standesamt in Wiesbaden statt - von einem Ansturm wollte Standesbeamtin Elke Scheitler aber trotzdem nicht sprechen. "Das ist kein Hype wie am 9.9.1999", sagt sie. Zum Glück: Denn mit den beiden Locations im Alten Rathaus und im Festsaal sind die Kapazitäten in der Landeshauptstadt auch begrenzt, obwohl man versuche, alle Wünsche möglich zu machen.

In vielen hessischen Standesämtern fanden am 7.7.2017 mehr Hochzeiten statt als sonst, das Datum scheint ein Faktor zu sein. In Kassel sind es 17. "Das ist viel", sagt Standesamtsleiterin Elke Hankel. Zwölf Eheschließungen fanden im Haus selbst statt, "das sind alle Termine, die wir vergeben können"; fünf weitere Ehen werden außerhalb geschlossen. Zwar komme es auch sonst mal an Freitagen vor, dass viele Termine vergeben werden, "aber der um 8.30 Uhr bleibt meistens frei. Heute nicht."

Etwas über dem Durchschnitt

Nicht ganz so stark ist der Trend in Fulda. "Neun Eheschließungen sind für einen Freitag im Sommer etwas über dem Durchschnitt", sagt Amtsleiter Helmut Günther. Das Amt ist jedenfalls nicht an seiner Kapazitätsgrenze. "Zwölf hätten wir auch noch geschafft, vielleicht sogar fünfzehn. Danach wird es logistisch schwierg."

Schließlich gebe es tagsüber auch noch Stadtführungen, und Touristen hätten auch einen Anspruch darauf, die historischen Räume zu besuchen, in denen sich Paare das Ja-Wort geben. Aber Günther glaubt, dass die Zeit der Rekordzahlen spätestens seit dem 12. Dezember 2012 vorbei ist. "Einen Tag wie den 7.7.17 gibt es derzeit ja jedes Jahr."

In Marburg dagegen haben nicht mehr Menschen den Bund fürs Leben geschlossen - der Grund: Es gibt nur sieben Zeitfenster, und wenn die voll sind, ist Schluss. Und das ist an fast jedem Wochenendtag im Sommer der Fall - der Freitag gehört dabei zum Wochenende. "Aber die Termine waren dieses Mal schon beizeiten vergeben", sagt eine Standesbeamtin.

Noch viereinhalb Jahre warten?

Das nächste hypeträchtige Hochzeitsdatum wartet dann erst wieder in viereinhalb Jahren, am 2. 2. 2022. Dass Ehen, die an einem solch eingängigen Datum geschlossen werden, überproportional früh vor dem Scheidungsrichter landen , sage man den Verlobten beim Vorgespräch übrigens nicht, erzählt Elke Scheitler aus Wiesbaden. "Das geht uns nichts an."