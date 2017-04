Rund 2.500 Schüler, Eltern und Lehrer haben mit einer Menschenkette in Frankfurt gegen rücksichtslose Auto- und Radfahrer demonstriert. Auch die Stadt kritisierten sie.

"Sicher in die Schule, runter vom Gas." Rund 2.500 Kinder im Frankfurter Nordend skandieren laut, was sie an diesem Freitagmorgen zur Unterrichtszeit auf die Straße treibt. Sie haben eine Menschenkette gebildet, rund vier Kilometer lang, von der Merianschule bis zur Holzhausenschule.

Mit dabei sind Eltern, Lehrer und Frankfurter Politprominenz. Ihr Anliegen ist die Verkehrssicherheit, sie fordern einen sicheren Schulweg.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD), die Landtagsabgeordnete Bettina Wiesmann (CDU), Polizeipräsident Gerhard Bereswill, Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD), Nordend-Ortsvorsteherin Karin Guder (Grüne) und Ex-Eintracht-Profi Thomas Zampach. Sie alle sind Schirmherren der Aktion und werden medienwirksam in Velo-Taxis an der Kinderkette entlang kutschiert. Nur der Oberbürgermeister fährt selbst mit dem Fahrrad vorne weg.

"Wir erwarten nun Taten von der Stadt"

Die Aktion richtet sich in erster Linie an Autofahrer, die "wild parken, Zebrastreifen zustellen, über rote Ampeln fahren und morgens auch oft einfach rasen", wie der Organisator der Aktion Lorenz Gempper sagt. Er ist hoch zufrieden mit der Menschenkette, ein Forderungskatalog an die Stadt mit 35 Punkten, was alles zu ändern wäre, wurde dem Verkehrsdezernenten übergeben.

Der findet seine Doppelrolle als Schirmherr der Aktion und gleichzeitig Adressat der Kritik nicht widersprüchlich. "Wir nehmen diese Vorschläge gerne entgegen und werden auch versuchen, möglichst viel davon umzusetzen. Verkehrssicherheit gerade auf dem Schulweg ist ein Riesenthema für uns."

Gempper und seine Kampagnen-Mitstreiter erwarten konkrete Verbesserungen. "Nun müssen auch endlich Taten von Seiten der Stadt folgen. Und wenn nicht, machen wir im nächsten Jahr eine noch größere Aktion. Wir bleiben dran."

