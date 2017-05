Ist die Taufe nur ein Trick, um Asyl zu erhalten? Unter diesem Verdacht nimmt das Bundesamt für Migration manchen Neu-Christen genauer unter die Lupe. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist empört.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat die Behörden für ihr Vorgehen bei Asylverfahren kritisiert. Man protestiere "aufs Schärfste" dagegen, "dass bei Asylanträgen die Taufe von Flüchtlingen in evangelischen Kirchengemeinden zunehmend als asyltaktische Entscheidung bewertet werde", heißt es in einer Resolution.

Die Erklärung erhielt am Donnerstag zum Auftakt der dreitägigen Zusammenkunft der Kirchenvertreter in Frankfurt die Zustimmung von 140 Delegierten bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Nach Angaben der EKHN prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Beispiel etwa durch Abfragen der Zahl von Gottesdienstbesuchen: Ist die Entscheidung, zum evangelischen Glauben überzutreten, wirklich verbindlich?

EKHN: Unmöglich und illegal

In einer Resolution forderte die Landessynode das Bundesamt auf, auf "fragwürdige Glaubensprüfungen" zu verzichten. Das sei nicht akzeptabel. Die Synodalen forderten die Behörde dazu auf, "die Taufe und ihre kirchliche Verbindlichkeit zu achten“. Die Prüfungen verstießen außerdem gegen die im Grundgesetz garantierte Glaubens- und Gewissensfreiheit.

Des Weiteren forderten die Synodalen eine leichtere Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien, und sie sprachen sich gegen Abschiebungen nach Afghanistan aus. Die Sicherheitslage dort sei prekär und verschlechtere sich ständig.

Kritik auch an Dublin-Verschärfung

Schließlich kritisierte das "Kirchenparlament" die von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschläge zur Änderung der Dublin-Verordnung. Diese sähen Verschärfungen der innereuropäischen Abschiebebedingungen vor. So sollten künftig auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die EU-Transitländer abgeschoben werden können.

Die Synode will sich bis Samstag unter anderem mit der Zukunft der evangelischen Jugendbildungsstätten befassen. Zudem steht die künftige Zahl der Pfarrstellen auf dem Prüfstand.