In Kirchen unverzichtbar, obwohl sie rußen

In Kirchen unverzichtbar, obwohl sie rußen Bild © picture-alliance/dpa

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Zu keiner anderen Zeit werden in Hessens Kirchen mehr Kerzen angezündet als rund um Weihnachten – gute Wünsche und Spenden inklusive. Doch der Licht-Boom hat auch dunkle Seiten.

Bis zu 1.000 Kerzen werden derzeit täglich in der Wiesbadener Bonifatiuskirche angezündet. Selten sind die Wünsche nach Frieden, Gesundheit und Gottes Segen so ausgeprägt wie in der Weihnachtszeit.

"Im Moment sind es im Vergleich zum Jahresdurchschnitt etwa doppelt so viele Kerzen pro Tag", berichtet Küster Roland Marx im Gespräch mit hessenschau.de. Für die größte Kirche der Landeshauptstadt durchaus ein willkommenes Zubrot, das da im Opferstock landet.

Limburg bietet Alternativen

Doch der Kerzenschein hat auch seine Schattenseiten. Zahlreiche Gotteshäuser haben mit rußgeschwärzten Wänden zu kämpfen. "Jede Kirchengemeinde sucht nach Wegen und Lösungen", sagt Stephan Schnelle vom Bistum Limburg. Im dortigen Dom etwa habe man Bereiche für Kerzen in ein weniger gut einsehbares Seitenschiff verlagert.

Zusätzlich würden rußärmere Öllichter angeboten. Um regelmäßige Renovierungsarbeiten komme man trotzdem nicht herum. Eine Reduzierung der angebotenen Lichter ist für Limburg dennoch keine Option. "Hinter jeder Kerze steckt eine Intention und ein Gebet. Sie ist ein Grundvollzug unseres Glaubens", so Schnelles flammender Appell.

Auch im Fuldaer Dom stehen die Kerzen nicht zur Disposition. Mit Warnhinweisen versucht man die Gläubigen hier vom wilden Anzünden abzuhalten. "Es wurden bestimmte Stellen eingerichtet", heißt es aus der Sakristei. Die Folge: "Wir haben einen super weißgetünchten Dom."

Irdische Probleme

Dass Kerzen ohnehin nicht allein verantwortlich für die Patina auf Kirchendecken und –wänden zeichnen, zeigt sich in der Wiesbadener Bonifatiuskirche. Neben der ebenfalls für Ablagerungen sorgenden Heizungsluft verursacht in dem am zentralen Wiesbadener Luisenplatz gelegenen Gotteshaus ausgerechnet der vorbeiführende Busverkehr Probleme.

"Wir haben vor Jahren eine Probe von den Wänden genommen", erzählt Küster Marx. Als Hauptgrund für die starke Verschmutzung seien dabei Partikel aus dem Diesel-Ruß von Kraftfahrzeugen ausgemacht worden - sie werden über die Frischluftzufuhr angesogen. Manchmal hat eben auch ein Gotteshaus mit ganz irdischen Problemen zu kämpfen.