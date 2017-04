In ihren Osterbotschaften haben die christlichen Kirchen dazu aufgerufen, trotz Gewalt und Terror in der Welt die Hoffnung nicht zu verlieren. Gerade Ostern biete die Chance, neue Zuversicht zu gewinnen.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing rückte den Glauben und den Zweifel an die Auferstehung in den Mittelpunkt seiner Predigt zu Ostersonntag im Dom. Fragen, Suchen und Zweifel gehörten zu Ostern und der Geschichte der Auferstehung, sagte Bätzing. Wer das aufgegeben habe, der habe auch den Glauben ad acta gelegt. "Auferstehung, die Auferstehung Jesu und unsere eigene Auferstehung, ist und bleibt ein Gegenentwurf, den nie alle Menschen mit uns teilen werden. Sie ist eine Zumutung aus dem Ewigen, die Glauben voraussetzt", sagte er.



Die Auferstehung Jesu an Ostern stehe auch für Veränderung: "Liebe Schwestern und Brüder, wie sehr wünsche ich mir, dieser eine Tag würde auch uns im Innersten erschüttern, uns ergreifen und alles verändern. Denn Jesus lebt und mit ihm auch wir", sagte Bischof Georg Bätzing.



Algermissen: "Sich einsetzen, wo Mächte des Todes am Werk sind."

Der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen forderte in seiner Osterpredigt dazu auf, sich gegen Abtreibung und "die Selektion behinderten menschlichen Lebens" einzusetzen. Dies gelte auch für die aktive Sterbehilfe, "für die die Politik leider eine Tür geöffnet habe", sagte der katholische Bischof im Fuldaer Dom.

"Wo immer die Mächte des Todes am Werk seien, im privaten, gesellschaftlichen oder politischen Bereich, müssten Christen ihren Osterglauben bekennen und sich einsetzen", forderte Algermissen.

Der Mainzer Weihbischof Udo Bentz sprach den Gläubigen Mut zu, trotz der Zerstörung des Lebens durch Gewalt, Terror und Ausbeutung nicht die Hoffnung zu verlieren. Durch die Erfahrung der Passion von Jesus Christus habe sich Gott offenbart als einer, "der die Kostbarkeit unseres Lebens nicht wegwirft und sie durch keine Macht des Bösen zerstören lässt". Alle Christen seien dazu aufgerufen "Zeugen des österlichen Lebens" zu sein, sagte der Weihbischof.

Jung: "Jesus hat dem Tod die Macht genommen"

Auch der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung appellierte, sich gegen Aggression und Terror zu stellen. "Wir wollen uns nicht beherrschen lassen von Hass und Gewalt, von Terror und Krieg", sagte Jung in Darmstadt. Eindrucksvoll hätten viele Menschen zuletzt nach den Terroranschlägen auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund und von Stockholm ihre Solidarität mit den Opfern bekundet.

Die christliche Osterbotschaft mache genau dazu Mut, denn sie laute: "Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen", sagte Jung. Der auferstandene Christus sei den Menschen nah und gebe ihnen Kraft für das Leben. In einem Interview mit der "Fankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" forderte Jung zudem, Deutschland müsse sich als Einwanderungsland verstehen, den Familiennachzug bei syrischen Flüchtlingen zulassen und das Kirchenasyl als Instrument für Einzelfällen schützen.

Hein: "Das Grab der Vorurteile verlassen."

Die Osterbotschaft weckt die Menschen nach den Worten des kurhessischen Bischofs Martin Hein dazu auf, ihr "Grab der Vorurteile" zu verlassen und aus dem Gefängnis ihrer festgefügten Traditionen und Meinungen herauszugehen. Die Erfahrung der Befreiung habe Menschen aufbrechen lassen, die Kirche von innen her gründlich zu erneuern, sagte Hein unter Hinweis auf das 500. Reformationsjubiläum in Kassel. Durch die Auferstehung Christi werde deutlich, dass die Grenzen des Todes gesprengt seien.

Sendung: hessenschau, 16. April 2017, 19.30 Uhr