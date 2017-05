Die Bundesregierung will konsequenter gegen Impfmuffel vorgehen. Eltern von Kita-Kindern müssen eine Impfberatung nachweisen, sonst droht eine Geldstrafe. Hessens zuständiger Minister ist skeptisch.

Nach der Vorstellung der Bundesregierung müssen Eltern von Kita-Kindern demnächst eine Impfberatung nachweisen . Diese verpflichtende Beratung soll künftig von Kitas kontrolliert werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der am kommenden Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll.



Demnach müssen Kitas Eltern beim Gesundheitsamt melden, die bei der Anmeldung keinen Nachweis über eine Impfberatung vorlegen können. Das Amt soll dann auf die Eltern zugehen können und sie zur Beratung laden.

Impfgegner können es bleiben

Die Regelung richtet sich weniger an entschiedene Impfgegner, sondern vor allem an Familien, die Impfungen vergessen oder weiteren Beratungsbedarf hätten, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Berlin sagte. Zudem gebe es nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene mit Impflücken. "Da besteht natürlich auch die Hoffnung, dass man diese Erwachsenen mit einer Impfberatung erreicht."

Der Nachweis einer Impfberatung bei der Kita ist schon länger Pflicht, nämlich seit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes Mitte 2015. Wer sich hartnäckig weigert, dem droht schon jetzt eine Geldbuße von 2.500 Euro. Die Kitas konnten bislang aber selbst entscheiden, ob sie Eltern ohne Beratungsnachweis beim Gesundheitsamt melden.

Grüttner: Beratungspflicht besteht schon

Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) sagte dem hr, es müsse genau geprüft werden, ob Sanktionen der richtige Weg seien. Grundsätzlich sei er für die geltende Pflicht zur Impfberatung und unterstütze alles, was die Impfquote erhöhe. Schon jetzt müsse gegenüber Kitas der Impfstatus offengelegt werden.

In Hessen wurden seit Beginn des Jahres mehr als 80 Masernfälle gemeldet. Mehrere Schulen mussten vorübergehend geschlossen werden, darunter in Frankfurt und Hofheim. Auch in einem Krankenhaus gab es Masern-Alarm.

Die Masernzahlen schwanken von Jahr zu Jahr stark. Bundesweit gab es im vergangenem Jahr 325 Fälle. 2015 waren es knapp 2.500. Die ständige Impfkommission empfiehlt, dass Säuglinge die erste Masernimpfung zwischen 11 und 14 Lebensmonaten erhalten, die zweite zwischen 15 und 23 Monaten.