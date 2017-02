Seit dreieinhalb Jahren lebt Krishma Kapoor mit ihren zwei Söhnen in Königstein - jetzt sollen die Mutter und ihre beiden Kinder nach Afghanistan abgeschoben werden. In der Taunusstadt sind viele empört, einer will die Abschiebung verhindern: der Bürgermeister persönlich.

Laute Worte sind nicht der Stil von Königsteins Bürgermeister Leonhard Helm (CDU). Im Fall von Krishma Kapoor aus Afghanistan aber kostet es ihn spürbar Mühe, die Fassung zu bewahren. Krishma Kapoors Asylantrag wurde abgelehnt, ebenso der ihrer beiden Söhne. Die drei sollen abgeschoben werden. Am Samstag vor einer Woche kam das Schreiben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

"Es ist einfach so ungerecht. Sie arbeiten hier, sie bringen sich in die Gesellschaft ein. Die werden zurückgeschickt - andere dürfen bleiben", sagt Helm. "Warum hat uns, die Stadt, die Flüchtlingshelfer eigentlich keiner gefragt, wie gut die Familie hier integriert ist", fragt er dann.

"Sehr beliebt bei allen"

Helm kennt die Familie nicht nur flüchtig: Der Bürgermeister ist Krishma Kapoors Arbeitgeber. Sie arbeitet seit ihrer Ankunft in der Taunusstadt vor dreieinhalb Jahren als Küchenhilfe in einer der städtischen Kitas, "sehr beliebt bei allen", versichert Helm. Mit der drohenden Abschiebung werde die Asylpolitik der Bundesregierung unglaubwürdig, kritisiert er.

Ihre beiden Söhne im Alter von 14 und 17 Jahren gehen auf eine Königsteiner Realschule. Karem, der Ältere, macht gerade seinen Realschulabschluss. Sein Lieblingsfach: Mathe. Er will Fachabitur machen, danach "irgendetwas mit Computern", erzählt der 17-Jährige. "Königstein ist wie meine Mutter, hier habe ich alles gelernt, was ich weiß", sagt Karem.

Die Kapoors gehören zur verfolgten Hindi-Minderheit in Afghanistan. Jahrelang hatten sie vor ihrer Flucht nach Deutschland in einem Hindu-Tempel in Kabul Schutz gefunden. Die Söhne lernten erst in Deutschland Lesen, Schreiben und Rechnen.

"Wir können nicht zurück nach Afghanistan. Dort haben wir nichts mehr. Unser Leben ist dort nicht sicher“, sagt Krishma Kapoor weinend und streicht über den Ärmel ihres Mannes. Sein Asylverfahren läuft noch.

"Das Asylverfahren war nicht korrekt"

Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer kennt die Familie ebenfalls seit ihrer Ankunft in Königstein. Das Asylverfahren sei nicht korrekt gewesen, kritisiert die Pfarrerin. So sei Krishma Kapoor nicht in ihrer Muttersprache befragt worden, sondern in einem ihr fremden Dialekt.

Der älteste Sohn Karem wiederum sei nicht auf Deutsch befragt worden, obwohl er Deutsch inzwischen viel besser beherrsche als die Sprache der Eltern, sagt sie. "Ich weiß überhaupt nicht, wie sich die Kinder in Afghanistan verständigen sollen.Das Asylverfahren müsse neu aufgerollt werden, fordert die Pfarrerin.

Petition ans Land Hessen

30 Tage bleiben Krishma Kapoor und ihren Söhnen seit Erhalt des Ablehnungsbescheids bis zur drohenden Abschiebung nach Afghanistan. Ein Anwalt hat bereits Klage gegen den Ablehungsbescheid eingereicht. Bürgermeister Helm hat finanzielle Unterstützung versprochen. Außerdem will er mit der Flüchtlingshilfe der Stadt Königstein eine Petition an das Land Hessen richten, um damit einen Aufschub zu bewirken.

Das Argument der Bundesregierung, es gebe sichere Regionen für Rückkehrer in Afghanistan, kann Helm nicht nachvollziehen. "Wer glaubt Afghanistan sei sicher, der soll doch mal selbst dort hinfahren. Vermutlich lernt er sehr schnell, dass das Land nicht nur zerstört, sondern lebensgefährlich ist", bricht es am Ende doch nochmal aus ihm heraus.