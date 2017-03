Nach der Prüfung ist vor der Party: Kaum ist die letzte Abi-Klausur am Donnerstag geschrieben, wird ordentlich gefeiert. Oft unter Polizei-Beobachtung, um Auswüchse zu verhindern. In Frankfurt kriegen die Abiturienten sogar Geld von der Stadt - wenn sie nach der Sause aufräumen.

Den 30. März haben sich die Abiturienten seit langem vorgemerkt: Am letzten Tag der schriftlichen Prüfungen steigen traditionell die Abi-Partys. In zahlreichen hessischen Städten feiern die jungen Leute dann ausgelassen das Ende des größten Prüfungsstresses. Landesweit machen in diesem Jahr rund 25.500 Schüler das Abitur.

Frankfurt: Polizei und Ordnungsamt beobachten Partys

In Frankfurt feiern die Abiturienten auch in diesem Jahr wieder im Grüneburgpark. 2013 hatte es hier Schlägereien gegeben, aber seitdem verliefen die Feiern nach Angaben der Behörden wieder friedlicher. Damit das auch in diesem Jahr so bleibt, arbeiten Polizei, Ordnungsamt, die Stabsstelle Sauberes Frankfurt, Grünflächenamt und Ortsbeirat eng zusammen.

Die Polizei behalte die Situation aus der Distanz im Auge, erklärte eine Sprecherin. Das Ordnungsamt ist hingegen vor Ort: "Wir schauen uns das Ganze an und greifen bei Bedarf ein - etwa bei Lärm oder Verunreinigungen", sagte Sprecher Michael Jenisch. Vorsorglich werden zusätzliche Mülleimer und Toiletten aufgestellt, denn: "Nach den Feiern sieht es erfahrungsgemäß aus wie auf einem Schlachtfeld", weiß Michael Eickenboom von der Stabsstelle Sauberes Frankfurt.

Das größte Ärgernis sind für Bernd Roser vom Grünflächenamt alljährlich die zerschlagenen Glasflaschen auf dem Rasen. Deshalb begrüße er es sehr, dass sich die Schüler erstmals an den Aufräumaktionen beteiligen wollen. Dafür erhielten sie einen kleinen Bonus für ihre Abi-Kasse.

Darmstadt: Polizeistreifen um Partyzone

In Darmstadt beginnen die Partys etwas später - dafür wird gleich mehrfach gefeiert: Mitte Mai steige die Abi-Fete vor dem Kulturhaus "Goldene Krone", in der Holzstraße und am Cityring, sagte ein Sprecher des Magistrats. Probleme mit Lärmbelästigung oder Vermüllung habe es in den Vorjahren kaum gegeben. Sicherheitshalber seien aber trotzdem rund um die Partyzone Polizeistreifen unterwegs.

Am 10. Juni feiern die Abiturienten aus Darmstadt und Umgebung die bestandenen Prüfungen dann mit dem "Abi-Move", einem großen Umzug durch die ganze Stadt. 2016 fuhren hier rund 4.000 Abiturienten auf Lkw-Ladeflächen durch die Innenstadt, wie Veranstalter Thorsten Kork berichtet. Dank der engen Zusammenarbeit mit der Stadt und einem eingeschränkten Alkoholverbot verlaufe der Abi-Umzug in der Regel reibungslos.

Wiesbaden, Gießen, Kassel: Meist ruhiger

Auch in Wiesbaden, Gießen und Kassel wird ordentlich gefeiert, aber hier geht es erfahrungsgemäß etwas ruhiger zu. Die Wiesbadener Abiturienten treffen sich üblicherweise spontan nach den schriftlichen Prüfungen am "Kulturpark" oder dem "Warmen Damm" in der Innenstadt, wie Stadtsprecher Markus Seibel erklärt.

Die Gießener Abiturienten feiern nicht im öffentlichen Raum, wie Stadtsprecherin Claudia Boje erklärt. "Bei uns gibt es nur die traditionellen Abi-Scherze und Abi-Bälle an den jeweiligen Schulen".

Auch in Kassel blickt man entspannt auf den Donnerstag. "Im letzten Jahr gab es aufgrund von Abi-Partys keine nennenswerten Zwischenfälle oder Beschwerden im Stadtgebiet Kassel", teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Weniger Alkohol zur Party

Den Eindruck der hessischen Behörden, dass die Jugendlichen in den letzten Jahren wieder etwas gemäßigter und mit weniger Alkohol feiern, spiegeln auch die Zahlen des Statistischen Landesamts in Wiesbaden wider: Während 2012 noch fast 1.500 Patienten im Alter von 10 bis 18 Jahren (mit Wohnsitz in Hessen) wegen akuten Alkoholrauschs stationär behandelt werden mussten, waren es im Jahr 2015 über 400 Fälle weniger.