Gedenktafel am Herborner Bahnhof für den getöteten Polizisten.

Gedenktafel am Herborner Bahnhof für den getöteten Polizisten. Bild © Polizei Mittelhessen

An Heiligabend 2015 wurde ein Polizist am Bahnhof Herborn erstochen. Ein Jahr danach haben seine Kollegen, Innenminister Beuth und weitere Beamte des 46-Jährigen am Tatort gedacht.

Mit einer Kranzniederlegung und einer Schweigeminute haben Polizisten am Herborner Bahnhof ihres vor genau einem Jahr an Heiligabend getöteten Kollegen gedacht. Neben Beamten der mittelhessischen Polizei nahmen auch Innenminister Peter Beuth (CDU), Herborns Bürgermeister Hans Benner (SPD), der Leiter der Limburger Staatsanwaltschaft Michael Sagebiel und eine Abordnung der Bundespolizeidirektion Kassel teil.

Kranz zum Gedenken an den getöteten Polizisten am Herborner Bahnhof. Bild © Polizei Mittelhessen

„Tot ist nur, wer vergessen ist“, sagte Polizeidirektor Rolf Krämer bei seiner Begrüßung und machte deutlich, dass dieses Schicksal dem getöteten 28-Jährigen nicht zuteil werden soll. Der Beamte war am 24. Dezember 2015 von einem mehrfach vorbestraften Mann in einem Regionalzug niedergestochen worden und noch vor Ort gestorben. Ein 47 Jahre alter Kollege wurde schwer verletzt.

Lebenslange Haft für Täter

Das Landgericht Limburg verurteilte den 28 Jahre alten Täter vor zwei Wochen unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren ausschließt.

Die mittelhessische Polizei hatte nach dem tödlichen Vorfall auch eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen ihres Kollegen ins Leben gerufen. Die dort eingehenden Gelder sollten der Lebensgefährtin und den vier Kindern des Opfers zugute kommen. In einem Gottesdienst hatten Anfang des Jahres mehr als 1.000 Menschen des getöteten Polizisten gedacht.