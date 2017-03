Lehrerinnen mit Kopftuch sind in Hessen ein eher seltenes Bild.

Lehrerinnen mit Kopftuch sind in Hessen ein eher seltenes Bild. Bild © picture-alliance/dpa

13 Lehrerinnen in Hessen tragen Kopftuch

Anfrage an Ministerium

In Hessen tragen 13 Lehrerinnen und Referendarinnen im Unterricht ein islamisches Kopftuch. Das geht aus einer Anfrage von hr-iNFO beim Kultusministerium hervor.

Am Dienstag hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden, dass Unternehmen unter bestimmten Umständen ihren Mitarbeiterinnen untersagen können, bei der Arbeit ein religiöses Kopftuch zu tragen. In hessischen Schulen war Lehrerinnen das Tragen des Kopftuchs seit 2004 untersagt - bis das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) das Verbot vor zwei Jahren kippte.

Schulen müssen Kopftücher nicht melden

Nach dem Urteil des BVerfG hat die schwarz-grüne Landesregierung eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Doch wie viele Lehrerinnen sind von einer Kopftuchregelung derzeit in Hessen überhaupt betroffen? Das wollte hr-iNFO von der Landesregierung wissen.

Nach Angaben des Kultusministeriums tragen zurzeit fünf feste Lehrkräfte und acht Referandarinnen im Unterricht ein islamisches Kopftuch. Das Ministerium wies allerdings darauf hin, dass es diesbezüglich keine Meldepflicht der Schulen gebe. Ohnehin nicht erfasst sei der islamische Religionsunterricht, dort sei das Tragen eines Kopftuchs ohne Einschränkung zulässig.

Keine Probleme mit Kopftuchträgerinnen

Probleme gab es wegen des Kopftuchs laut Ministerium bislang nicht. Nur in einem Fall lehnte es eine Schule ab, eine Kopftuch tragende Referendarin in den Schuldienst zu übernehmen. Die Frau arbeite inzwischen als Lehrerin in einem anderen Schulbezirk.

Der aktuelle Gesetzentwurf formuliert § 86 Absatz 3 des hessischen Schulgesetzes neu. Anstelle eines Verbots von "Kleidungsstücken, Symbolen oder andere Merkmalen", die geeignet sein könnten, den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden an einer Schule zu gefährden, wird in dem neuen Text allgemeiner von entsprechendem "Verhalten" gesprochen. Der Entwurf war im Oktober 2016 in den Landtag eingebracht worden.

Verbot nicht per se diskriminierend

Der EuGH hat am Dienstag entschieden, dass ein unternehmensinternes Verbot des Tragens von politischen, weltanschaulichen oder religiösen Symbolen keine unmittelbare Diskriminierung darstellt. Voraussetzung sei aber, dass alle Mitarbeiter des Unternehmens gleich behandelt würden.

Angehörige einer bestimmten Religion oder Weltanschauung dürften demnach nicht in besondere Weise benachteiligt werden. Der EuGH fasste in seinem Urteil die Klagen zweier gekündigter muslimischer Arbeitnehmerinnen aus Belgien und Frankreich zusammen und gab sie zur abschließenden Prüfung an die nationalen Gerichte zurück.

