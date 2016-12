Aula der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten in Gießen.

Aula der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten in Gießen. Bild © de.wikipedia.org/Heiner14

Einen seit Monaten währenden Streit an einer Wirtschaftsschule soll nun das Gießener Amtsgericht klären. Ein Lehrer hat eine Schülerin verklagt, weil sie ihm eine Nähe zur AfD unterstellt haben soll.

Im Januar, wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in Hessen, suchte eine damals 17 Jahre alte Schülerin der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten in Gießen die Schulleiterin auf. Sie beschwerte sich über den Unterricht eines langjährigen Politik-, Wirtschaft- und Ethik-Lehrers.

Die Schulleiterin fertigte daraufhin einen Vermerk über den Lehrer an: Er habe nach Angaben der Schülerin im Unterricht für die AfD geworben und behauptet, es gebe zu viele Flüchtlinge in Deutschland. Damit konfrontiert, wies der betroffene Lehrer den Vorwurf entschieden zurück.

Zu einer Klärung in der Schule kam es danach allerdings nicht. Vielmehr reichte der Lehrer eine Unterlassungsklage gegen die Schülerin ein.

Schülerin bestreitet, Vorwürfe gemacht zu haben

Beim Prozessauftakt am Dienstag vor dem Amtsgericht Gießen forderte der Pädagoge eine Entschuldigung der Schülerin. Die inzwischen 18-Jährige weigerte sich allerdings und sagte, sie habe die ihr zugeschriebenen Vorwürfe nie geäußert. Ihr sei nur aufgefallen, dass der Lehrer in seinem Unterricht über Wochen nur das Thema Flüchtlinge behandelt und dabei als einzige Partei nur die AfD erwähnt habe. Dies habe sie der Schulleiterin mitgeteilt.

Da dem Lehrer diese Aussage nicht ausreichte, wird der Prozess nun im März nächsten Jahres mit einer Beweisaufnahme und der Vernehmung zahlreicher Zeugen fortgesetzt.

Lehrer beklagt Untätigkeit der Schulleiterin

Eine der Zeuginnen wird dann voraussichtlich die Schulleiterin der Wirtschaftsschule sein. Auf Anfrage von hr-iNFO sagte sie, sie bedauere den Fall. Sie habe sich sehr bemüht, die Angelegenheit schulintern zu lösen. An einem klärenden Gespräch habe es aber offenbar kein Interesse gegeben.

Der Lehrer beklagt indes, die Schulleiterin sei ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Sie hätte ein Gespräch zwischen den Beteiligten herbeiführen müssen.

Der Lehrer beteuerte zugleich: Er habe mehrfach Schülerreisen nach Auschwitz geleitet und im Unterricht zur Flüchtlingsdiskussion die Schüler aufgefordert, sich selbst ein Bild zu machen. Dabei habe er gesagt, man könne nicht alle, die Bedenken äußern, in die rechte Ecke stellen. Mit der AfD habe er aber nichts zu tun, er sei auch kein Mitglied der Partei.