So sah die "Earth Hour" in Frankfurt aus

Ein ungewöhnlicher Anblick: hinter der beleuchteten Zeil verschwindet die Frankfurter Skyline im Dunkeln. Auch an Sehenswürdigkeiten in vielen anderen hessischen Städten gingen am Samstagabend die Lichter aus. Ziel der weltweiten "Earth Hour": ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

In hunderten Städten weltweit verdunkelten sich am Samstag um Punkt 20.30 Uhr zur "Earth Hour" Sehenswürdigkeiten und Denkmäler. Auch viele hessische Städte wie Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Marburg beteiligten sich an der Aktion, die zum elften Mal stattfand. Mitmachen konnten die Städte selbst, aber auch Unternehmen und Privatleute. Die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) will so dazu anregen, über den Klimaschutz nachzudenken.

Frankfurter Skyline lag im Dunkeln

In Frankfurt haben unter anderem die Commerzbank und die Helaba ihre Lichter abgeschaltet. Auch der Römer und die Kirchen blieben für eine Stunde im Dunkeln. Zusätzlich gab es in der Innenstadt eine besondere Party-Aktion: Den Strom für die Musik mussten die Gäste durch ihre Bewegungen auf einer speziellen Tanzfläche selbst erzeugen.

Auch Wiesbaden wollte an der Aktion mitwirken. Die Landeshauptstadt rief die Besucher dazu auf, Windlichter mitzubringen, aus denen gemeinsam ein Symbol gebildet werden sollte. Auch eine Feuershow war geplant. Mit dem Schloss und dem Hochzeitsturm sollten auch in Darmstadt zwei Wahrzeichen unbeleuchtet bleiben. Kassel wollte sich unter anderem mit dem Abschalten der Lichter am Herkules an der "Earth Hour" beteiligen.

Kritik: "Wird genutzt, um sich grün zu waschen"

Die Aktion des WWF hat allerdings nicht nur Mitstreiter und Befürworter. Kritik kommt ausgerechnet von zwei Organisationen, die sich ebenfalls für den Klimaschutz einsetzen: Attac und Naturschutzbund (Nabu). Tina Keller vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac befürchtet, dass Unternehmen die "Earth Hour" nutzen, um auf einfache Weise ein besseres Image zu erlangen. "Dort, wo Städte und Unternehmen zur selben Zeit massive Energieverschwendung betreiben, wird das genutzt, um sich grün zu waschen. Da besteht die Gefahr, dass diese Verschwendungen vergessen werden", sagte Keller zu hessenschau.de.

Weitere Informationen Weltweite Aktion Ihren Ursprung hat die Aktion in Sydney, wo 2007 erstmals mehrere Hunderttausend Australier mitmachten. Weltweit nahmen im vergangenen Jahr rund 7.000 Städte in 178 Ländern teil. Wahrzeichen wie der Eiffelturm in Paris oder das Opernhaus in Sydney blieben in den letzten Jahren dunkel. Ende der weiteren Informationen

Der Nabu Deutschland hatte die "Earth Hour" bereits im letzten Jahr kritisiert: "Diese Aktion suggeriert Schalter drücken, alles gut und nun weiter so wie bisher. Klimaschutz braucht mehr Engagement von jedem Einzelnen. Klimaschutz muss im Alltag ankommen." Zudem suggeriere die Aktion, Klimaschutz sei automatisch mit Entbehrungen verbunden, sagte Sebastian Scholz vom Nabu.

Der Kritik, die "Earth Hour" habe nur Symbolcharakter, stimmt der WWF zu. "Mit der Stromersparnis in 60 Minuten ist es natürlich nicht getan. Die 'Earth Hour' ist ein Aufruf an uns alle, auch den Rest des Jahres etwas für die Umwelt zu tun", so Astrid Korolczuk.