Flörsheim am Main

zum Artikel Protest in Flörsheim : Autokorso für inhaftierten Journalisten Yücel

Flörsheim am Main: Hunderte Familienangehörige, Freunde und Unterstützer des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel haben am Samstag für die Freilassung des in der Türkei festgesetzten Journalisten demonstriert. Mit einem Autokorso fuhren sie durch Flörsheim und Rüsselsheim. [mehr]