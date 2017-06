Ob straffe Brüste, ein flacher Bauch oder ein knackiger Po: Der Frankfurter Schönheitsmakler Volkan Senguel kümmert sich um die Sehnsucht seiner Kunden nach der Wunschfigur. Auch für Männer hat er ganz besondere Angebote parat - und das zum Schnäppchenpreis.

Volkan Senguel ist niemand, der lange um den heißen Brei herumredet. "Ich habe mir Fett absaugen, die Augen lasern und die Haare transplantieren lassen", berichtet er im Gespräch mit hessenschau.de schon nach wenigen Minuten freimütig. Scheu oder Selbstzweifel sind nicht sein Ding, er lebt seinen Job.

Senguel ist Schönheitsmakler - der einzige Hessens, wie er sagt. Und als solcher bringt er seine um äußerliche Nachbesserungen bestrebte Kundschaft mit Ärzten seiner Wahl zusammen.

Operationen in Tschechien

Seit über zehn Jahren ist der 42-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter im Geschäft mit dem Körperkult tätig. Das Frankfurter Familienunternehmen Beautymax mit seinen wenigen Mitarbeitern vermittelt telefonisch, alle relevanten Informationen gibt es auf der Website und - sobald es ernst wird - in den Gesprächen mit den Ärzten.

Operiert wird dann vornehmlich im Low-Budget-Land Tschechien. Senguels unschlagbares Argument: Schönheit für jedermann zum Schnäppchentarif.

Wie beim Gebrauchtwagenhändler

"Wir reden von bis zu 70 Prozent, die gespart werden können im Vergleich zu Kliniken in Deutschland. Das ist ein starker Preis", wirbt der Makler in bester Gebrauchtwagenhändler-Manier. Und am passenden Ersatzteillager fehlt es beileibe nicht. Po-Vergrößerung, Penis-Verlängerung und Haartransplantationen gehören ebenso zur Serienausstattung der Agentur wie die "Klassiker" Fettabsaugen, Facelift und Brust-OP. Flüge, Chauffeur-Service und Hotel-Aufenthalte sind optionale, aufpreispflichtige Extras.

Knapp 10.000 Klienten aus ganz Europa habe Beautymax auf diese Art und Weise in den zurückliegenden Jahren zur Wunschfigur gebracht, die Komplikationsrate liege zwischen ein und zwei Prozent, berichtet Senguel. Mittlerweile gebe es sogar eine Warteliste von vier bis acht Wochen.

Standards auf dem Prüfstand

Den Erfolg musste sich der Familienbetrieb hart erarbeiten. Vor allem die hochpreisige, heimische Konkurrenz vermutet mangelnde Standards bei den Operateuren in Osteuropa. Für Senguel ist diese Diskussion scheinheilig: "Die deutschen Ärzte tun immer so, als hätten sie die Schönheitschirurgie erfunden, aber das ist nicht so", meint er. Gute und schlechte Ärzte gebe es überall.

"Wir sind dafür da, die Spreu vom Weizen zu trennen", sagt der Makler, der seine Mediziner und Kliniken unter der Anleitung eines erfahrenen Chirurgen auswählte. "Und unsere Ärzte haben mehr Erfahrung, weil sie einfach mehr operieren", so Senguel.

Zitat „Unsere Ärzte haben mehr Erfahrung, weil sie einfach mehr operieren.“ Zitat von Volkan Senguel Zitat Ende

Von der Landesärztekammer Hessen gibt es keine eindeutige Leitlinie zum operativen Grenzgang. "Die Qualität der Leistung muss im Ausland nicht schlechter sein", heißt es auf Nachfrage. Allerdings gelte es, auch die Fragen der Nachsorge und Haftung zu beachten.

In Senguels Baukasten-System sind hierfür Folgeversicherungen und Betreuungsangebote in Frankfurt vorgesehen. Wie bei einer Billigflieger-Airline lassen sich die unterschiedlichen Optionen hinzu buchen, selbst eine monatliche Ratenzahlung ist möglich.

"Mommy Makeover" und mehr Manneskraft

Die Kunden bei Beautymax sind hauptsächlich Frauen. Trotz eines Anstiegs bei den Männern beziffert Senguel die weibliche Dominanz auf rund 85 Prozent. Beim Alter gebe es kaum eine Grenze. "Ab 18 bis 65 Jahren", sagt er. Bestseller seien vor allem Brustvergrößerungen und -straffungen.

Auch das sogenannte "Mommy Makeover" werde immer beliebter. Sprich: Wenn Schwangerschaft, Schwerkraft und der Zahn der Zeit Spuren am weiblichen Körper hinterlassen haben, setzt der Chirurg an Brust und Bauch zur Verjüngungskur an. "Das ist eine tolle Sache, alles auf einmal zu machen", findet Senguel. Der Kostenpunkt? "Das fängt bei uns bei 5.500 Euro an, je nach Konfiguration."

Zitat „Für zwei Mille hast du die Haare wieder schön.“ Zitat von Volkan Senguel Zitat Ende

Konfigurieren lässt sich übrigens auch jenseits der Gürtellinie. Mit einer Penis-Verlängerung kann Mann ein Stück weit an Größe gewinnen. Bis zu fünf Zentimeter, erklärt Senguel, seien rauszuholen. Mittels Eigenfett-Transfer ließe sich zudem an der Dicke arbeiten.

Die Vorher-Nachher-Fotos des Maklers (die wir an dieser Stelle leider nicht zeigen dürfen) können sich durchaus sehen lassen. 2.000 Euro werden für die neue Manneskraft fällig und damit etwa genauso viel wie für die Beseitigung von Halbglatzen und Geheimratsecken durch eine Haartransplantation. "Für zwei Mille hast du die Haare wieder schön", preist Senguel.

Kirche sagt Jein

Moralische oder ethische Bedenken hat der Beauty-Experte trotz massiven Eingreifens in die Natur nicht. "Wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn ich krumme Zähne habe, mache ich auch einen Eingriff mit Implantaten. Da akzeptiert es jeder", sagt er.

Ganz so entspannt sieht man das bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nicht. "Es wäre wichtig, in Fragen des Aussehens von einer Kultur des 'Next-Top-Models' wieder zu einer Kultur des 'Du-bist-schon-okay' zurückzufinden", warnt EKHN-Sprecher Volker Rahn vor einem "enormen Leistungsdruck". Gleichwohl stecke hinter dem Wunsch, den eigenen Körper zu optimieren, häufig ein seelisches Leiden. "Wer will das verurteilen?", fragt Rahn.

Rapper lässt Hüftspeck entfernen

Auf 70 Prozent schätzt Senguel die Anzahl derer, die wegen psychischer Qualen auf ihn zukommen. Unter seinen Klienten befinden sich auch einige Prominente, selbst ein bekannter Rapper habe sich mal ein paar Pfund Hüftspeck entfernen lassen - und es später in einem Interview als Fitness-Erfolg verkauft.

Generell wünscht sich der Makler einen entspannteren Umgang mit dem Thema Schönheits-OP. "In vielen Gesellschaften in Europa ist es ganz normal. Ich hatte Italienerinnen, die haben ihre neuen Brüste der ganzen Familie gezeigt, und alle haben sich mitgefreut", so Senguel. Ob es bei einer Penis-Verlängerung zu ähnlichen Szenen kam, ist nicht bekannt.