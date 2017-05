Drei Studenten aus Marburg haben beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" den ersten Preis gewonnen. Sie entwickelten eine Lampe, die Zahnärzten die Arbeit erleichtert.

Albrecht von Bülow, Flavio Krug und Saeed Mohamad wollen Zahnärzte werden. Als Studenten der Zahnmedizin wissen die 18 und 20 Jahre alten Männer um ein Problem, mit dem Dentisten häufig zu kämpfen haben: Füllmaterial, das beim Auftragen durch die Ausleuchtung der Mundhöhle mit herkömmlichen Dioden schnell zäh und spröde wird.

Aus Gelb und Türkis wird Weiß

Die drei Hessen haben deshalb eine Lampe entwickelt, die ein zu schnelles Erhärten des Materials verhindert. Sie basiert auf gelben und türkisen LEDs und sorgt dennoch für kräftiges weißes Licht. Für Zahnärzte bedeutet dies eine enorme Arbeitserleichterung.

Mit ihrer Entwicklung haben es die Marburger beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" auf den ersten Platz in der Kategorie Arbeitswelt geschafft. Die Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 2.500 Euro verbunden ist, wurde am Sonntag im bayerischen Erlangen übergeben.

Preisträger aus Nordhessen

Weitere hessische Preisträger gab es in der Kategorie Physik. Der 15-jährige Jannik Meyer aus Bauntal (Kassel) gewann den 3. Preis für ein Massenspektrometer zur Untersuchung von Luftschadstoffen bei Smog. Christoph Maier (17), Johannes Korff (18) und Philipp Lehmann (17) aus Habichtswald und Helsa in Nordhessen wurden für ihre Erforschung des Effekts so genannter Wasserbrücken mit dem 4. Preis ausgezeichnet.

Einen Sonderpreis gab es für Leon Kausch (18) aus Lohfelden und Hanna Kramer (15) aus Kassel. Sie hatten ein ferngesteuertes Boot zur Gewässeranalyse entwickelt, das eine bessere Probenqualität liefert und das Ökosystem weniger stört als herkömmliche Boote.

Sendung: hessenschau, 28.05.2017, 19.30 Uhr