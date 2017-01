"Die Stimmung war noch nie so mies"

Polizeifrust in Mittelhessen

Im Einsatz bespuckt und verletzt, massenweise Überstunden und der landesweit höchste Krankenstand: Bei der Polizei in Mittelhessen herrschen dem Brief eines Beamten zufolge prekäre Zustände und Frust unter den Kollegen. Der Polizeipräsident wiegelt ab.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte schon vor einiger Zeit die hohe Belastung der Beamten bemängelt - nun hat sie sich mit dem Brief eines besonders betroffenen Beamten erneut zu Wort gemeldet. Der Beamte und seine Kollegen seien desillusioniert und von Polizeiführung und Politik enttäuscht, schreibt der Beamte aus Stadtallendorf in seinem dreiseitigen Brief, der vor zwei Wochen an Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) gegangen war.

Seit 16 Jahren sei er in einer Polizeistation des Polizeipräsidiums Mittelhessen tätig. Mit der Einrichtung einer Asylunterkunft in seinem Zuständigkeitsbereich sei die Belastung, etwa durch Zusatzdienste, aber extrem geworden.

"Mit abgebrochenen Bierflaschen angegriffen"

"Man war bei Abschiebungen mit weinenden Kindern, auseinander gerissenen Familien konfrontiert, oder wurde in anderen Fällen mit abgebrochenen Bierflaschen angegriffen, mit Kot beworfen, bedroht, bespuckt und als Nazi beleidigt", heißt es in dem von der Gewerkschaft veröffentlichten Brief.

Einige Kollegen seien auch körperlich angegriffen und verletzt worden. "Wer nun annimmt, dass wir unter diesem Zustand eine personelle Verstärkung bekommen hätten, liegt falsch", so der Polizist weiter. Stattdessen seien er und seine Kollegen aufgefordert worden, mehr Verwarnungsgeld zu machen oder Verkehrskontrollen mit Blutentnahme durchzuführen.

GdP: Kein Einzelfall

Ein normales Familienleben, schreibt der Beamte weiter, sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich gewesen. Kollegen seien unter anderem mit einem Herzinfarkt längerfristig ausgefallen. "Diese Gesamtsituation konnte nur gemeistert werden, da alle Kollegen mehr als 200 Prozent gaben, der Schichtdienst die Ermittlungsgruppe unterstützte und jeder für jeden einsprang."

Für den GdP-Vorsitzenden in Mittelhessen, Harald Zwick, ist diese Beschreibung kein Einzelfall. Zahlreiche Kollegen, gerade der kleineren Polizeistationen, könnten ähnliche Berichte abgeben. "Die Stimmung war noch nie so mies." Ende des Jahres erst hatte GdP-Landeschef Andreas Grün in die gleiche Kerbe geschlagen und von einer sorgenvollen Entwicklung bei der hessischen Polizei berichtet.

Landesregierung verweist auf Neueinstellungen

Immer mehr Beamte fühlten sich von der Landesregierung im Stich gelassen, erklärte GdP-Landeschef Grün. Diese hatte darauf mit Unverständnis reagiert und auf die Einstellung von 1.155 Polizeianwärtern hingewiesen.

Dieses Unverständnis der Landesregierung wiederum war für Zwick der Anlass, den Brief des Beamten anonym zu veröffentlichen, als Beleg für die prekäre Situation der Polizei in Mittelhessen. Vor allem durch die Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sei das Präsidium Mittelhessen über Gebühr belastet worden, ohne dass es eine nennenswerte Personalaufstockung gegeben habe. Mit einer Krankenrate von 36,4 Krankheitstagen im vergangenen Jahr belege die Polizei in Mittelhessen landesweit den Spitzenplatz.

Prämienzahlung brachte Faß zum Überlaufen

Auslöser für den Stadtallendorfer Polizisten, den Brief zu verfassen, war eine Prämienzahlung des Innenministers an Polizeibeamte gewesen, die Aufgaben in der Gießener Erstaufnahmestelle übernommen hatten. Bis zu 4.000 Euro hatten sie dafür erhalten. Die Kollegen, die deren Arbeit auf den Dienststellen mitmachen mussten, hätten aber keine Prämien bekommen, zeigt sich der Streifenbeamte massiv verärgert.

Er und seine Kollegen, heißt es in dem Brief weiter, seien der Meinung, "dass wir hier (…) mittlerweile nur noch das Letzte sind. Unsere Arbeit wird nicht mehr geschätzt und wir haben den Eindruck, dass wir verheizt werden."

Polizeipräsident weist Vorwürfe zurück

Der mittelhessische Polizeipräsident Bernd Paul hat die Vorwürfe inzwischen weitgehend zurückgewiesen. Er räumte zwar ein, dass die Belastung für die Beamten sehr hoch gewesen und zum Teil auch noch immer hoch sei. Davon sei aber nicht nur die Polizei betroffen gewesen.



Mit der Einstellung der Anwärter habe das Land zudem bereits reagiert, die Fehltage lägen "nur" bei 33 beziehungsweise im vergangenen Jahr bei 31 Tagen. Allerdings sei auch dies noch zu viel. Deswegen wolle er die Angelegenheit genau analysieren, versprach Paul. Außerdem müssten die Entscheidungen für dienstliche Aufgaben künftig besser und transparenter kommuniziert werden.