zum Artikel Landtag : Innenausschuss tagt zu Polizei-Auswahlverfahren

Wiesbaden: Mit der möglichen Beteiligung eines Polizeianwärters an einer tödlichen Messerstecherei in Wiesbaden wird sich am 27.Juni der Innenausschuss des Landtags in einer Sondersitzung befassen. [mehr]