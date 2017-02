Dennis hat über 120.000 Abonnenten auf der Video-Plattform YouTube. Unter dem Namen "Sweazy" spielt er online gegen andere Spieler und verdient damit richtig viel Geld. Das reicht dem Schüler aus Kassel aber nicht mehr. Jetzt will er mehr.

Es ist das Jahr 2065. Endzeitstimmung. Zwei verfeindete Gruppen kämpfen um die letzten Ressourcen der Welt. Alle Hoffnungen ruhen auf Dennis Maric. Er kämpft darum, dass seine Leute überleben. Der 16-Jährige hält den Controller fest in den Händen. Im Videospiel "Call of Duty - Black Ops 3" hat er es mit mächtigen Gegnern zu tun - und tausende Menschen draußen in der Welt fiebern mit.

Wenn Dennis vor seinem Computerbildschirm sitzt, die Kamera angeschaltet ist und er ins Mikro spricht, ist er nicht länger der 16-jährige Schüler aus Kassel. Dann ist er Gamer auf der Video-Plattform YouTube - mit dem Namen "Sweazy" . Bis zu 195.000 Menschen schauen, wenn er online gegen andere User spielt - und den Spielverlauf kommentiert.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Über sechs Millionen Aufrufe

Seinem Kanal "Sweazy" folgen rund 122.000 Menschen. Über sechs Millionen Mal wurden seine 180 Videos insgesamt aufgerufen. YouTube ist für Dennis nicht nur ein Hobby. Mit seinen Videos kassiert der Zehntklässler weit mehr als nur ein wenig Taschengeld: Wie er selbst sagt, verdiene er monatlich einen "mittleren vierstelligen Betrag". Aber Dennis will mehr.

Dennis will Entertainer auf YouTube werden

Weitere Informationen Auf YouTube Geld verdienen? Auf YouTube lässt sich erst Geld verdienen, wenn die Videos eine hohe Klickrate haben. Je öfters ein Video geklickt wird, desto häufiger wird auch die vor dem Video geschaltete Werbung angesehen. Das bringt wiederum höhere Werbeeinnahmen für YouTube. YouTube beteiligt seine User an dem Gewinn. Ende der weiteren Informationen

Die Ego-Shooter-Spiele sollen nur das Trittbrett zur großen YouTube-Karriere sein, sagt er: "Ich will jetzt ein bisschen mehr auf die 'Real-Life'-Ebene gehen." Und meint damit Entertaining und Comedy. Das könnten Fußballwettkämpfe auf dem Platz mit anderen YouTube-Kollegen sein oder ein einfaches Quiz, meint er. Mehr Einblicke aus seinem Leben als YouTuber und dafür weniger Ego-Shooter-Spielszenen. Die Spiele machten zwar Spaß, seien aber nicht die Wirklichkeit, findet Dennis.

Erste Schritte hat Dennis in Richtung Entertaining schon gemacht. Ein Video etwa zeigt den 16-Jährigen beim Shopping mit einem seiner YouTube-Kollegen in einer Edelboutique. Dank YouTube könne er sich nun Sachen leisten, von denen er sonst nur geträumt habe, sagt er.

"Ich habe YouTube die ganze Zeit im Hinterkopf"

Durch seine Videos hat Dennis Gamer- und YouTube-Freunde aus ganz Deutschland. Seine Kollegen seien alle älter, sagt er: "Ich bin mit Abstand der jüngste." Diesen Vorteil möchte Dennis ausnutzen: "Viele, die mir zusehen, sind noch jünger als ich - 12, 13 Jahre alt. Sie vergleichen sich mit mir, können sich mit mir identifizieren, weil ich auch noch so jung bin." Ein Wettbewerbsvorteil.

Für sein Hobby investiert Dennis viel Zeit: Ein Video bedeutet einige Stunden Arbeit - er muss eine Idee finden, diese aufnehmen, schneiden, das Teaserbild fürs Video basteln, das Video hochladen und das dann auf Instagram, Snapchat und Twitter vermarkten. "Ich habe YouTube die ganze Zeit im Hinterkopf", sagt Dennis. Am Wochenende fährt er auf Events wie zum Beispiel die Gaming-Messe "Gamescom" oder er trifft sich mit anderen YouTubern, um Videos zu produzieren. Seit Februar ist er als "Sweazy" in einem Netzwerk, das Künstler auf Videoplattformen in Vertrag nimmt und diese unterstützt.

Die Schule hat unter YouTube gelitten

Kein Wunder, dass es da auch öfters zu Ärger mit seinen Eltern kam. "Das Thema Schule kollidierte mit YouTube und Gaming", erinnert sich Dennis' Vater Miroslav Maric. Anfangs habe die Schule unter YouTube gelitten, sagt der selbstständige Elektromeister. Dennis sei öfters zu spät in den Unterricht gekommen. Für ihn seien YouTube und die Videospiele auch Neuland gewesen, sagt er. Skeptisch sei er schon gewesen - gerade da das Spiel erst ab 18 Jahren freigegeben sei, sagt er. Gekauft habe Dennis' Opa das Spiel.

Weitere Informationen Jünger als das Spiel erlaubt Das Videospiel, das Dennis spielt, ist ab 18 Jahren. Illegal ist es trotzdem nicht, sagt eine Sprecherin der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK): "Zuhause dürfen Eltern über den Medienkonsum ihrer Kinder in den eigenen vier Wänden selbst entscheiden. Das ist das nach dem Grundgesetz gewährte Elternprivileg." Ende der weiteren Informationen

Vater und Sohn haben eine Vereinbarung getroffen: "Wenn er YouTube weitermachen will, muss er die Schule vernünftig beenden. Von seinen Einnahmen lege ich 30 Prozent zur Seite - auf einen Bausparvertrag für später." Er sei Dennis' größter Fan und Kritiker: "Stolz bin ich schon. Er hat alles in Eigeninitiative erreicht. Trotzdem habe ich immer ein Auge drauf."

500.000 Abonnenten als Ziel

In Dennis' Klasse habe niemand anderes einen eigenen YouTube-Kanal, sagt Dennis. Da sei er schon etwas Besonderes. Nach seinem Realschulabschluss möchte sich Dennis ein Jahr Zeit nehmen und sich ganz auf YouTube konzentrieren: "Dann schaue ich, wie weit ich es schaffe. 500.000 Abonnenten sind mein Ziel." Sein Plan: Umziehen nach Berlin, Köln oder München. Drei Städte, in denen die YouTuber wohnen, weiß Dennis.

Und falls er den großen Durchbruch in dem Jahr doch nicht schaffen sollte: "Dann mache ich die Fachoberschule oder eine Ausbildung im Bereich Mediendesign. Dafür habe ich ja dann durch YouTube grundlegende Kenntnisse."