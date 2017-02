Das "Violence Prevention Network" in Frankfurt soll junge Muslime vor der Radikalisierung schützen. Doch nach Informationen von hr-iNFO sind zwei Mitarbeiter des Netzwerks ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Das Innenministerium suspendierte die beiden.

Die beiden Mitarbeiter des "Violence Prevention Networks" (VPN) sollen Kontakte zu Vereinigungen gehabt haben oder noch haben, die vom Landesamt für Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden. "Als Sofortmaßnahme hat das hessische Innenministerium VPN am 21. Februar angewiesen, die genannten Mitarbeiter bis zur Klärung der Vorwürfe von ihren Aufgaben zu entbinden", hieß es auf Anfrage von hr-iNFO.

VPN betreut in Frankfurt junge Menschen, die entweder bereits islamistisch radikalisiert wurden oder gefährdet sind. Die Organisation berät zudem Familien, die um ihr Kind ernsthaft besorgt sind.

Neue Vorfälle bekannt geworden

Hintergrund der Suspendierungen der beiden Mitarbeiter sind Hinweise, die dem Hessischen Kompetenzzentrum Extremismus (HKE) schon länger vorliegen. Das für Prävention zuständige HKE hatte die betreffende Mitarbeiterin und den Mitarbeiter bereits im Januar zu möglichen Verbindungen zu Extremisten befragt.

"Beide Betroffenen haben sich dabei von extremistischem Gedankengut distanziert", erklärt das Ministerium. Doch inzwischen sind neue Vorfälle bekannt geworden, die durch die Sicherheitsbehörden aufgeklärt werden sollen. Auch die anderen zwölf Mitarbeiter sollen einer erneuten Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden.

VPN und die beiden suspendierten Mitarbeiter betonten, es habe sich bei den in Rede stehenden Aktivitäten um ehrenamtliches Engagement außerhalb ihres Dienstes gehandelt. "Und natürlich bedeutet der eventuelle Kontakt zu Personen mit demokratiedistanzierten Einstellungen nicht, dass es irgendeine ideologische Affinität zu diesen Personen gibt", erklärt VPN-Geschäftsführer Thomas Mücke. VPN lasse die Dienstverhältnisse ruhen, bis die "nicht unerheblichen und umfangreichen Vorwürfe" durch das Innenministerium geklärt seien.

Millionenförderung vom Land

VPN wird vom Land Hessen in 2017 mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Die Zusammenarbeit in den Bereichen De-Radikalisierung und Prävention besteht seit 2014. Es gibt ein Büro in Frankfurt-Bockenheim und eine Außenstelle in Kassel. Hessen war das erste Land, das das in Berlin ansässige VPN mit dem Aufbau einer Beratungsstelle im Bereich Salafismus beauftragte. Inzwischen gibt es ähnliche VPN-Projekte in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin.

Bis Ende 2015 waren 130 junge Menschen aus Hessen ausgereist, um für islamistische Terrororganisationen wie den Islamischen Staat (IS) zu kämpfen oder sie in anderer Form zu unterstützen. Im Jahr 2016 konnte diese Ausreisewelle gestoppt werden.

Sendung: hr-iNFO, 25.02.2017, 08.40 Uhr