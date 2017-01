Menschen aus sieben muslimischen Ländern dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Prompt blieben am Samstag etwa 20 Reisende im Transitbereich des Frankfurter Flughafens hängen.

Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp in die USA für Muslime zeigt erste Auswirkungen am Frankfurter Flughafen. Am Samstag saßen dort nach Informationen der Bundespolizei zeitweilig etwa 20 Transitreisende fest, weil sie seit diesem Tag nicht mehr in die USA einreisen dürfen.

Bei den Gestrandeten handelt es sich nach Angaben der Bundespolizei um Reisende aus dem Irak, Syrien, dem Iran, Sudan, Libyen, Somalia oder dem Jemen. Sie seien Transitgäste, die über Frankfurt in die USA fliegen wollten, teilte die Bundespolizei am späten Samstagnachmittag mit. Sie befänden sich im Transitbereich, manche seien schon wieder zurück in ihre Heimat geflogen.

Entsetzen über Einreiseverbot

Irak, Iran, Syrien, Sudan, Libyen, Somalia, Jemen: Über diese sieben mehrheitlich muslimischen Länder verhängte Trump aus Angst vor möglicherweise einreisenden islamistischen Terroristen per Dekret ein Einreiseverbot, das 90 Tage lang gilt und sich auch auf Inhaber einer Green Card (Arbeitserlaubnis in den USA) und auf Flüchtlinge vor dem Bürgerkrieg in Syrien bezieht. Für die Verfügung erntete Trump international und in den USA selbst viel Kritik.

Die Internationale Organisation für Migration und das UN-Hochkommissariat richteten einen Appell an US-Präsident Trump. Die USA sollten ihre Rolle als führendes Einwanderungsland beibehalten und ihre lange Tradition fortsetzen, Schutzsuchenden zu helfen.