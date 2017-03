Notaufnahme in einem Krankenhaus

Neuregelung in Kliniken

Mit Erkältung oder Durchfall in die Notaufnahme? Ab dem 1. April sollen Krankenhäuser Bagatellfälle zügiger an den ärztlichen Bereitschaftsdienst verweisen. Dafür soll eine neue Gebührenordnung sorgen - doch die ist umstritten.

Die Vergütung der ärztlichen Notfallversorgung wird ab dem 1. April bundesweit neu geregelt. In Hessen ist darüber Streit zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die die niedergelassenen Ärzte vertritt, und der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG) als Vertreterin der Kliniken entbrannt.

Das hessische Sozialministerium will vermitteln und lädt KV und HKG für Anfang April zu einem Gespräch.

Zu viele Patienten kommen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser, nach einer Berechnung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) rund 20 Millionen im Jahr in ganz Deutschland: Davon werde die Hälfte stationär aufgenommen.

Von der anderen Hälfte benötigten zehn Prozent keine dringliche Behandlung, könnten weitere 87 Prozent vom ärztlichen Notdienst genauso gut versorgt werden und litten nur drei Prozent an schwerwiegenderen Erkrankungen. Viele suchten die Ambulanzen etwa mit Atemwegsinfekten, Rückenschmerzen oder Durchfall auf.

Die Hessische Krankenhausgesellschaft verweist auf die Rechtssprechung des Bundessozialgerichts. Demnach sei es Kliniken "nicht erlaubt, Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen während der üblichen Sprechstundenzeiten der niedergelassenen Haus- und Fachärzte zu behandeln". Ärzte in der Notaufnahme dürften nur abklären, ob ein echter Notfall vorliegt oder nicht.

Dennoch werden in Notaufnahmen viele Fälle behandelt, die nicht akut sind. Das bindet die Kapazitäten der Notaufnahmen. Umgekehrt kennen nach Dafürhalten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wohl viele Menschen den ärztlichen Bereitschaftsdienst gar nicht. Die bundeseinheitliche Notfall-Nummer 116117 sei zu wenig bekannt.

Die Gebührenordnung sieht ab April 2017 neue Vergütungen im ärztlichen Notfall- und Bereitschaftsdienst vor. Für Fälle mit erhöhtem Behandlungsaufwand gibt es Schweregradzuschläge zu den Notfallpauschalen.

Neu ist auch eine Abklärungspauschale, von der man sich eine Entlastung der Notfallambulanzen erhofft. Mit ihr werden Patienten abgerechnet, die mangels akuten Leidens von der Notaufnahme an niedergelassene Ärzte verwiesen werden. Die Pauschale beträgt tagsüber 4,74 Euro und nachts sowie am Wochenende 8,42 Euro.

Die Hessische Krankenhausgesellschaft kritisiert, dass Notaufnahmen nicht nur überlastet seien, sondern die Kliniken für die Behandlung ambulanter Notfälle deutlich zu wenig Geld erhielten: Fallkosten von durchschnittlich 120 Euro stehe eine Vergütung von durchschnittlich 32 Euro gegenüber. In einer von der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Auftrag gegebenen Studie werden in diesem Bereich hohe Defizite der Kliniken beklagt.

Die Abklärungspauschale von 4,74 Euro ist den Kliniken viel zu niedrig. Umgerechnet bedeute dies, ein Arzt in der Notaufnahme habe nur zwei Minuten Zeit dafür zu entscheiden, ob er einem echten Notfall gegenüber sitzt oder den Patienten abweisen und zu einem Praxisarzt schicken soll, sagt Florian Unbehaun, Chefarzt der Notaufnahme am Klinikum Hanau. Für eine fundierte Diagnose brauche man viel mehr Zeit. Im Schnitt liege der Aufwand bei 60 Arztminuten pro Patient.

Außerdem könnten Ärzte es schwer mit ihrem Gewissen vereinbaren, behandlungsbedürftige Menschen wegzuschicken. Der Geschäftsführer des Sana-Klinikums Offenbach, Sascha John, hat schon angekündigt, in der Notaufnahme weiterzumachen wie bisher.

Aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung ist Krankenhausärzten das gleiche zuzumuten wie niedergelassenen Ärzten: binnen Minuten die Lage eines Patienten einzuschätzen. Teure Geräte wie Computertomographen müssten doch oft gar nicht notwendig zum Einsatz kommen, findet KV-Hessen-Vorsitzender Eckhard Starke.

Grundsätzlich müssten Haus- und Fachärzte die ambulante Versorgung sicherstellen. Der Grundsatz "ambulant vor stationär" sei "von den Kliniken in den letzten Jahren konsequent unterlaufen worden, indem sie sich immer mehr in der ambulanten Versorgung breit gemacht haben", kritisiert Starke. Viele vermeintliche Notfälle würden zu regulären Praxisöffnungszeiten behandelt.

An diesem Punkt haken wiederum die Krankenhäuser ein: Patienten bleibe doch nichts übrig als der Gang in die Notfallambulanz, wenn sie auf einen Termin beim Facharzt zwei Wochen oder länger warten müssten. Außerdem sei der ärztliche Bereitschaftsdienst in Wirklichkeit zu sprechstundenfreien Zeiten nur sehr eingeschränkt verfügbar - und im Umfeld von Kliniken oft überhaupt nicht.

Dieses Argument zieht aus Sicht der KV nicht: Vielmehr spielten die Krankenhäuser mit den Ängsten der Bevölkerung. Bagatellfälle ließen sich ohne Komplikationen und zeitnah in Praxen behandeln.

Es geht ums Geld. Ein Teil der Mittel im Gesundheitssystem geht an die niedergelassenen Ärzte für ambulante Behandlungen, ein anderer an die Krankenhäuser für die stationäre Versorgung. Decken diese auch ambulante Fälle ab, sind weniger Honorare für die Praxen verfügbar.

Die KV Hessen spricht von "Quersubventionierungen von Kliniken aus den ambulanten Honorartöpfen". Über die Notfallambulanzen beziehen Krankenhäuser immerhin etwa die Hälfte ihrer stationären Patienten. Nach Meinung der KV gibt es schlicht zu viele Klinken in Hessen.

So genannte Portalpraxen. Diese liegen nach Möglichkeit in der Nähe von Krankenhäusern und arbeiten mit diesen zusammen, so dass der Weg von der Notaufnahme zum ärztlichen Notdienst nicht weit ist. Die Hessische Krankenhausgesellschaft unterstützt diese Idee.

Auch für die KV Hessen wäre das ein gangbarer Weg. Portalpraxen in der Nähe aller rund 130 Kliniken im Land einzurichten, erscheint ihr freilich sehr teuer. Von den bestehenden 60 Zentralen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes liegen 58 in der Nähe von Krankenhäusern. An einer Verzahnung mit den Kliniken fehlt es nach Einschätzung der KV aber noch.