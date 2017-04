Vertreter der christlichen Kirchen in Hessen haben am Karfreitag angesichts von weltweitem Terror und Gewalt zu Zuversicht aufgerufen. Limburgs Bischof Bätzing wusch Flüchtlingen die Füße.

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung regte anlässlich des Karfreitags an, selbstkritisch über Ausgrenzung und Gewalt nachzudenken. "Wer auf das Kreuz schaut, ist gefordert, auch über sich selbst und seinen Beitrag zur Gewalt in dieser Welt nachzudenken", sagte Jung in Darmstadt.

Der Tod Jesu Christi am Kreuz mache darauf aufmerksam, dass Menschen bis heute aneinander schuldig würden, indem sie andere Menschen hassten und zum Hass anstachelten. Dies geschehe beispielsweise, "wo Menschen verspottet und gemobbt werden oder Menschengruppen wie etwa Muslime, Juden oder Flüchtlinge unter Pauschalverdacht gestellt werden".

Der kurhessische Bischof Martin Hein appellierte in Kassel an die Menschen, ihr "Grab der Vorurteile" zu verlassen und aus dem Gefängnis ihrer festgefügten Traditionen und Meinungen herauszugehen. Dies sei die christliche Botschaft von Ostern, sagte Hein. "Tod und Vergänglichkeit haben nicht das letzte Wort. Wir sind befreit zum Leben." Allerdings erlebten viele Menschen angesichts von Terror und Gewalt ihren persönlichen Karfreitag.

Bätzing wäscht Flüchtlingen die Füße

Georg Bätzing, Limburgs katholischer Bischof, erinnerte daran, dass Jesus Christus mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz den Menschen seine Liebe geschenkt habe. Mit seiner Hingabe an den Tod und seine Auferstehung "schließt er uns ein in sein wunderbares, grenzloses, freies Leben mit Gott", sagte Bätzing am Gründonnerstag.

Erstmals zelebrierte Bätzing am Gründonnerstag eine symbolische Fußwaschung im Limburger Dom mit Frauen und Männern aus der Dompfarrei Limburg. Auch Flüchtlingen aus dem Iran und dem Irak wusch der Bischof die Füße. Im Interview mit hr1 erzählte der Bischof am Freitag, die Leidesgeschichte Jesu habe ihn schon als Kind berührt.

Sendung: hr-iNFO, 14. April 2017, 15 Uhr