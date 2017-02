Patienten leiden an Neurologen-Mangel

Nur acht Nervenärzte in Kassel

Auch Schmerzpatienten müssen in Kassel manchmal ein halbes Jahr auf einen Neurologen-Termin warten. Parkinson-Patienten wollen jetzt aktiv gegen den Notstand vorgehen.

Christa Thiel aus Kassel leidet an Parkinson und hat ständig Schmerzen. Will sie zum Neurologen, muss sie mindestens drei Monate auf einen Termin warten. Während dieser Wartezeit müsse sie die Schmerzen eben aushalten, sagt sie und weint fast dabei. Sie sei eben nur Kassenpatientin.

Die meisten Betroffenen seien Kassenpatienten, manche müssten sogar ein halbes Jahr auf einen Termin warten, berichtet Vera Borchers, Leiterin einer Parkinson-Selbsthilfegruppe. Bei den Patienten sei die Verzweiflung groß. Borchers fordert mehr Neurologen für Kassel. Die Nervenärzte behandeln Patienten mit Parkinson, Epilepsie oder Multiple Sklerose. In der nordhessischen 200.000-Einwohner-Stadt mit tausenden solchen Patienten gibt es nur acht Nervenärzte. Und es kommt einfach kein neuer Neurologe nach Kassel.

Frustriert zeigt sich auch der Neurologe Christoph Lassek: "Wir fühlen uns hilflos, weil wir hier immer wieder Patienten vertrösten müssen oder ihnen keine Termine geben können, weil unsere Ressourcen erschöpft sind." Er und seine Kollegen seien schließlich Arzt geworden, um Menschen zu helfen - und müssten mitansehen, wie das gerade nicht geschieht.

Hessenweites Problem

Einen Mangel an Neurologen gebe es auch anderswo in Hessen, sagt der Arzt aus Kassel: "Leidtragende sind nicht nur die Kranken. Die Sprechstundenhilfen bekommen nämlich den geballten Frust der Patienten ab."

Hoffnung darauf, dass bald neue Neurologen nach Hessen kommen, macht der Berufsverband Deutscher Nervenärzte nicht. Ihm zufolge verdienen Nervenärzte in Hessen weniger Geld als in anderen Bundesländern: nur gut 38 Euro pro Patient im Quartal. In Mecklenburg-Vorpommern erhielten sie über gut 79 Euro, mehr als das Doppelte. Die Honorare für jede einzelne Arztgruppe berechnet von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung (KV) nach einer komplizierten Formel.

Und es gibt dem Berufsverband zufolge noch ein Problem: Auch Psychiater zählen zur Gruppe der Nervenärzte. Werde eine Stelle eines Neurologen frei oder neu geschaffen, werde sie in den meisten Fällen mit Psychiatern besetzt. Jedoch kann ein Psychiater keinem Parkinson- oder Epilepsie-Patienten helfen.

KV Hessen räumt Mangel ein

Neue Arztstellen vergibt überall in Deutschland die Kassenärztliche Vereinigung. Die KV Hessen beurteilt auf hr-Anfrage die Lage in Kassel zunächst ganz anders: Es gebe genügend Nervenärzte in Kassel.

Bloß: Die KV zählt dazu eben auch Psychiater und Psychotherapeuten. Zieht man die ab, bleiben nur noch acht Neurologen für 200.000 Einwohner übrig, wie dann auch die KV einräumt. Ähnliche Zahlen gebe es in ganz Deutschland. Die KV will deshalb sogar nach Angaben eines Sprechers Ärzte zur Weiterbildung zum Neurologen bewegen. Man scheint den Mangel also doch erkannt zu haben.

Patienten wollen einen Arzt per Annonce suchen

Natürlich kann eine solche Weiterbildung ein paar Jahre dauern. So lange wollen die Patienten in der Kasseler Parkinson-Selbsthilfegruppe nicht warten. Stattdessen wollen sie selbst einen neuen Neurologen suchen: per Annonce in einer bundesweiten Ärztezeitung. Im Erfolgsfall wollen sie der Kassenärztlichen Vereinigung den Kandidaten präsentieren.

Nervenarzt Lassek hält die Suche per Zeitungsannonce für aussichtslos: "Darauf wird keiner ernsthaft antworten." Hessen sei für Neurologen wegen der relativ schlechten Vergütung einfach nicht attraktiv.