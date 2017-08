Tradition als Selbstzweck lehnt er ab. Seine Kirche wünscht er sich selbstkritisch und wirklichkeitsnah. Aber was wünschen Sie sich vom zukünftigen Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der auch Oberhirte von einer halben Million Hessen wird? Hier können Sie es loswerden.

Mehr als 60 Bischöfe gibt es in den 27 katholischen Bistümern Deutschlands. Bis Peter Kohlgraf einer von ihnen ist, ist es zwar noch zwei Wochen hin. Doch egal, welche Figur er dann macht: In der deutschen Bischofskonferenz wird der neue Mainzer Oberhirte in jedem Fall eine besondere Erscheinung sein.

Weitere Informationen Ihre Erwartungen an Bischof Kohlgraf hr-fernsehen und hessenschau.de übertragen den Weihegottesdienst am 27. August im Mainzer Dom live ab 13 Uhr. Fünf Tage zuvor kommt Peter Kohlgraf in der Sendung "Engel fragt den neuen Bischof von Mainz" (Dienstag, 22. August, um 21.45 im hr-fernsehen) ausführlich zu Wort. Dabei sind auch hessenschau.de-Nutzer gefragt - als Fragesteller. Was wollen Sie von dem neuen Mainzer Bischof wissen, wofür sollte er sich in Kirche und Gesellschaft einsetzen? Das können Sie am Ende der Seite eintragen. Ende der weiteren Informationen

Der im April überraschend von Papst Franziskus ernannte Theologie-Professor wird durch die Weihe am 27. August zum jüngsten Bischof einer deutschen Diözese. 50 Jahre ist er alt. An seinem Sitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wird Kohlgraf als geistlicher und administrativer Leiter in einem Kirchengebiet amtieren, dessen Kern zwar Mainz und Umgebung ausmachen mag. Der weitaus größte Teil liegt aber im benachbarten Bundesland.

Zwei Drittel der Fläche des Mainzer Bistums und 15 seiner 20 Dekante sind "hessisch": von der Bergstraße und dem Odenwald über die Wetterau bis zum Vogelsberg, von Heppenheim und Darmstadt über Offenbach bis nach Alsfeld.

740.000 Katholiken zählt das Mainzer Bistum. Die allermeisten von ihnen, rund 540.000, leben auf hessischem Gebiet.

Sogar für die Katholiken dreier nördlicher Stadtteile Frankfurts ist der Mainzer Bischof zuständig: für Harheim, Nieder-Erlenbach und Nieder-Eschbach. Ortsbischof des restlichen Frankfurts ist Kohlgrafs Limburger Amtskollege Georg Bätzing.

Das Bistum Mainz ist überwiegend hessisch. Bild © hessenschau.de

Theologie ohne Berührungsängste

Der heute merkwürdig anmutende Zuschnitt wurde vor rund 200 Jahren festgeschrieben: als Folge der französischer Revolution, der Ära Napoleons, ihres Endes und der anschließenden Neuordnung Europas. In diesem historischen Prozess wurde das Erzbistum Mainz zum Normal-Bistum gestutzt, das obendrein Gebiete verlor – unter anderem an das erst 1827 gegründete Nachbarbistum Limburg. Seit damals sind die Grenzen des Mainzer Bistums identisch mit denen des früheren Großherzogtums Hessen-Darmstadt geblieben.

Weitere Informationen Ein Bundesland, vier Bistümer Auf hessischem Gebiet wird Peter Kohlgraf drei Amtskollegen haben. Einer der Nachbarn ist Georg Bätzing, dessen Limburger Bistum auch Teile von Rheinland-Pfalz in den Kreisen Rhein-Lahn und Westerwald umfasst. Das Bistum Fulda mit Bischof Heinz-Josef Algermissen erstreckt sich auch über einen Zipfel Thüringens und eine einzige Mini-Pfarrei in der bayerischen Rhön. Außerdem ragt das Erzbistum Paderborn deutlich ins Nordhessische hinein: die katholischen Gemeinden von Bad Arolsen, Bad Wildungen oder Waldeck zählen dazu, aber auch Teile von Diemelsee oder Willingen. Ende der weiteren Informationen

Kohlgraf wird das wenig scheren. Ausgesprochener Traditionalist ist er nicht. Dass ihn der vor kurzem verstorbene, erzkonservative Kölner Kardinal Joachim Meisner einst zum Priester geweiht hat, scheint auf seine Haltung in Fragen von Glaube, Lehre und Seelsorge keinen Einfluss gehabt zu haben.

Der Neue tritt kein einfaches Amt an: Auch in seinem Bistum sind die Kirchen oft leer, der Priesternachwuchs Mangelware, die Pfarreien stehen vor großen Umstrukturierungen. Und die, die noch in der Kirche sind, hadern immer häufiger mit den katholischen Dogmen.

Als Professor für Pastoraltheologie, der er bis zu seiner Ernennung zum Bischof war, bezog Kohlgraf mehr als einmal klar Stellung zur entscheidenden Frage: Was heißt es, in Zeiten eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels katholisch zu sein? Herausragendes Merkmal des Katholischen ist es demnach, "sich der Wirklichkeit zu stellen – mit allen Konsequenzen". Das klingt ganz nach Papst Franziskus. Wie er fordert auch der zukünftige Mainzer Bischof eine Kirche, die im Einsatz für Menschlichkeit keine Berührungsängste kennt und sich nicht zu schade dafür ist, "sich hier die Hände schmutzig zu machen".

Engen Kontakt zum außerkirchlichen Alltag hat der Sohn eines Maurers und einer Krankenschwester auch auf allen seinen bisherigen Berufsstationen gehalten: Schulseelsorger und Reli-Lehrer war er, Priester und Hochschuldozent. "Sehr herzlich, sehr professionell" – so beschreiben ihn ehemalige Studenten. An dogmatische Hardliner richtete der Theologe Kohlgraf die Feststellung, dass kein Katholik die Glaubenswahrheit einfach gepachtet habe. Diese Wahrheit müsse vielmehr "in Respekt und Achtung gegenüber Andersdenkenden" ständig errungen werden.

Mit dem Rad zur Bratwurstbude

Mochte die erste Reaktion auf die Ernennung zum Nachfolger des beliebten Karl Kardinal Lehmann auch Ungläubigkeit gewesen sein ("Ich dachte: Das hast Du Dir doch jetzt eingebildet!"): Umgehauen hat die Ernennung Kohlgraf nicht. Anders als sein ähnlich bodenständig auftretender Amtskollege Bätzing im von Tebartz-Skandal geschädigten Nachbarbistum trifft er in Mainz auf geordnete und ihm vertraute Verhältnisse.

Weitere Informationen 1. FC und Chopin Peter Kohlgraf wird als Mainzer Bischof 88. Nachfolger des Heiligen Bonifatius - und direkter Nachfolger von Karl Kardinal Lehmann, der 2016 im Alter von 80 Jahren den Papst um die versetzung in den Ruhestand bat. Kohlgraf ist gebürtige Kölner und bekennender Fan des dortigen Fußball-Bundesligisten 1. FC. Falls im Mainzer Dom einmal der Organist ausfällt, könnte der angehende Bischof leicht einspringen: Er spielt hervorragend Klavier und auch Orgel. Lieblingskomponist: Bach? Nein, Chopin! Das verrät das Bistum Mainz in einem Bischofsquiz auf seiner Homepage. Ende der weiteren Informationen

Auch im neuen Leben als Bischof will sich der Kirchenmann möglichst viel Normalität bewahren. Dazu zählt er Alltäglichkeiten wie die, einfach mal an einer Bratwurstbude stehen zu bleiben. Oder wie bisher mit dem Rad durch Mainz zu fahren. Für die Besuche in den Pfarreien wird Bischof Kohlgraf selbstverständlich auf den Dienstwagen zurückgreifen. Die meisten liegen ja auch ein bisschen weiter weg – in Hessen.