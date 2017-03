Frankfurts langjährige Oberbürgermeisterin Petra Roth wird Ehrenbürgerin der Stadt. Das hat die Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit beschlossen. Doch es gab auch Proteste.

Während draußen rund 20 Fluglärmgegner auf dem Römerberg gegen eine Ernennung der früheren Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) zur Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt protestierten, herrschte innerhalb des Rathauses breiter Konsens.

Der Magistrat hatte Roth vorgeschlagen und der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag in einer vertraulichen Sitzung mit großer Mehrheit zugestimmt. Lediglich die Mitglieder von Linke, AfD und "Die Frankfurter" stimmten gegen eine Verleihung der höchsten städtischen Auszeichnung an die 72-Jährige. Die Flughafen-Ausbaugegner warfen Roth vor, sich während ihrer Amtszeit nicht ausreichend für deren Belange eingesetzt zu haben.

Als zweite Frau ausgezeichnet

Die CDU-Politikerin war 17 Jahre Oberbürgermeisterin von Frankfurt (1995-2012) und stand viele Jahre an der Spitze des Deutschen Städtetages. Roth ist nach der Auschwitz-Überlebenden Trude Simonsohn die zweite Frau, die das Ehrenbürgerrecht der Stadt Frankfurt erhält. Die Urkunde soll im Frühsommer bei einer Feierstunde im Kaisersaal des Römers überreicht werden. Als möglicher Termin steht der 9. Mai, Roths 73. Geburtstag, zur Debatte.

Das frühere Stadtoberhaupt zeichne sich "insbesondere durch ihr nachhaltiges und außergewöhnliches Engagement auch nach ihrer Amtszeit für unsere Stadt Frankfurt aus", sagte Roths OB-Nachfolger Peter Feldmann (SPD). Es sei ein Gewinn, dass sie sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich bis heute und hoffentlich auch in Zukunft für Frankfurt einsetze.

Erlauchter Kreis

Zu den Ehrenbürgern der Stadt gehören unter anderem der Sozialphilosoph Max Horkheimer, der frühere Ministerpräsident Georg August Zinn, Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, der frühere Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld sowie der Mäzen und Bankier Friedrich von Metzler. Die Auszeichnung wurde seit 1795 bislang an lediglich 30 Personen verliehen.

