Einmal mit der NASA mitfliegen. Zwar nicht ins Weltall, aber auf einen Forschungsflug. Dieser Traum ist für den Alsfelder Physiklehrer Mario Cimiotti in Erfüllung gegangen. Seine Erlebnisse gibt er seinen Schülern weiter.

Physiklehrer Mario Cimiotti sitzt in einer umgebauten Boeing 747 an einem Computer. An diesem Tag steht der Gymnasiallehrer nicht wie gewohnt vor seinen Schülern in der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld, sondern fliegt in etwa 15.000 Metern Höhe über den USA.

Neben dem 45-Jährigen sitzen Wissenschaftler und Ingenieure der NASA, in dem ehemaligen Verkehrsflugzeug, das von der NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) umgerüstet wurde. Die Mission: Astronomische Objekte genauer untersuchen. Planeten, Sterne und andere Himmelskörper besser verstehen.

Seine Erfahrungen als Physik-Aufgaben verwerten

Das Flugzeug ist ein fliegendes Observatorium, das Infrarot-Strahlungen misst. Mithilfe eines knapp drei Meter großen Spiegelteleskops. Der Name der deutsch-amerikanischen Forschungseinheit: "Sofia" - das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie. Cimiotti ist einer von vier deutschen Lehrern, die auf eine einwöchige Forschungsreise mit Sofia gehen durften. Auf dem NASA-Stützpunkt in Palmdale, Kalifornien, USA.

Cimiotti konnte seine Erfahrungen schon direkt an seinem ersten Schultag nach seinem Sofia-Mitflug im Unterricht integrieren - im Physikunterricht einer neunten Klasse, Thema Wärmelehre. "Beim Start des Sofia-Flugzeugs habe ich Messwerte wie Flughöhe, Temperatur und Luftdruck gesammelt. Die habe ich der Klasse zur Auswertung gegeben. Anhand der Temperaturkurven kann man sehen, wann man von der Tropospähre in die Stratosphäre gewechselt ist", sagt Cimiotti.

Schon seit seiner Kindheit ist er vom Sternenhimmel und den Himmelskörpern fasziniert. Das Thema Astronomie komme auch bei seinen Schülern immer gut an.

Physiklehrer fliegt zwei Nächte bei Messungen mit

Weitere Informationen Observatorium Ein Observatorium - oder auch Sternwarte genannt - ist ein Ort, an dem astronomische Objekte mit wissenschaftlichen Instrumenten beobachtet werden. Ende der weiteren Informationen

Sieben Tage lang wurde Cimiotti aus seinem Schulalltag an der Albert-Schweitzer-Schule gerissen. Für seine Sofia-Fortbildung ist der Lehrer freigestellt worden. Technische Schulungen im Sofia-Flugzeug, Sicherheitsübungen und wissenschaftliche Vorträge standen auf seinem Stundenplan.

Highlights waren zwei Mitflüge an Bord der Sofia. Zehn Stunden dauert eine Messung mit dem fliegenden Observatorium. Um 17.30 Uhr hob das Flugzeug ab, rund 15 Kilometer über dem Erdboden - knapp über der Flughöhe von üblichen Verkehrsflugzeugen. Gegen 4 Uhr morgens landete das rund zwanzigköpfige Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren und den vier deutschen Lehrern wieder in Kalifornien.

"Keine Minute langweilig" auf dem 10-Stunden-Flug

Cimiottis Job auf den Messflügen? "Ich war sozusagen Praktikant, also in eher in der Beobachterrolle", sagt der Hobbyastronom. In der ersten Nacht habe er sich vermehrt mit der Technik des Observatoriums vertraut gemacht. Auf seinem zweiten Messflug habe Cimiotti mehr auf die Inhalte achten können: "Es war spannend zu sehen, wie Wissenschaftler ihre Daten für die Forschung überhaupt bekommen. Und wie sie die dann darstellen und auswerten."

Langweilig geworden ist Cimiotti auf keinem der beiden zehnstündigen Messflüge, sagt er: "Weil es so viele gute Möglichkeiten gab, Einblicke zu gewinnen und tolle Gespräche zu führen." Zwei Nächte war er bei der Arbeit der astromomischen Wissenschaftler dabei.

Beim Mitflug konnte Mario Cimiotti mit den Wissenschaftlern sprechen und ihnen bei ihrer Arbeit zusehen. Bild © Deutsches Sofia Institut

Sofia misst die Wärmestrahlung von Himmelskörpern

Ins Weltall fliegt Sofia nicht. Zwar sei das Ziel der Messflüge, Wärmebilder von Himmelskörpern zu machen, doch diese könne man bereits in der Stratosphäre (15 bis 50 Kilometern über dem Erdboden) aufnehmen. Die Sofia-Wissenschaftler untersuchen beispielweise Sternentstehungsgebiete, Gas- und Nebelwolken, Planeten und deren Wechselwirkungen.

Sofia betreibe "astronomische Grundlagenforschung", wie Cimiotti es nennt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt an, dass Sofia die Entwicklung von Milchstraßensystemen und die Entstehung von Sternen und Sonnensystemen erforschen wolle.

Cimiotti vor dem 2,7 Meter-Teleskop im hinteren Teil des umgebauten Flugzeugs. Bild © Mario Cimiotti

Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung

Cimiottis Mitflug bei Sofia ist eine Ausnahme. Mitfliegen darf nicht jeder. Die Voraussetzung: der Lehrer-Beruf. Das Deutsche Sofia Institut (DSI) an der Universität Stuttgart ermöglicht nur Lehrern, auf der fliegenden Sternwarte mitzufliegen. Durch den Mitflug soll eine Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung geschaffen werden.

Die Lehrer sollen ihre Begeisterung für Astronomie nach dem Mitflug auf ihre Schüler übertragen. Daher muss jeder interessierte Lehrer schon bei seiner Bewerbung ein Konzept einreichen. Mit Ideen, wie sie ihre Erfahrungen in den regulären Unterricht integrieren könnten. Die teilnehmenden Lehrer werden im Vorfeld auf dem Mitflug vorbereitet, die Reisekosten übernimmt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.