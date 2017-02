Steigende Schülerzahlen, aber keine neuen Räume - an Schulen in Frankfurt und Wiesbaden herrscht akute Platznot.

Steigende Schülerzahlen, aber keine neuen Räume - an Schulen in Frankfurt und Wiesbaden herrscht akute Platznot. Bild © picture-alliance/dpa

Den Grundschulen in Hessen fehlen nicht nur Lehrer, sondern zunehmend auch Räume. Das zeigt eine Umfrage von hessenschau.de. Kassel klagt über "akute Raumnot", in Frankfurt wird an einer Schule im Lehrerzimmer unterrichtet, Wiesbaden stellt Container auf.

Die Zahl der Schüler an der Fritz-Gansberg-Schule in Wiesbaden hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt: von 130 auf 262. Doch das Gebäude der Schule blieb gleich groß. Also wurden Container auf dem Schulhof aufgestellt, um die Kinder weiter in Räumen unterrichten zu können - seitdem ist es dort in den Pausen ziemlich eng, wie Schulleiterin Silke Grunwald schildert.

Immerhin habe die Stadt Wiesbaden nun ein zweites Gebäude angemietet: Ab dem Sommer geht ein Teil der Fritz-Gansberg-Schüler dort in den Unterricht, 20 Minuten sind es von dort zu Fuß ins Hauptgebäude. "Nicht ideal, weil die Schülerschaft auseinandergerissen wird, aber wenigstens ist das Problem gelindert", sagt Grundwald.

Frankfurter Grundschule "platzt aus allen Nähten"

Auch in die Robert-Schumann-Schule in Frankfurt-Heddernheim gehen viel mehr Schüler als noch vor wenigen Jahren. "Heddernheim ist ein prosperierender Stadtteil, platzt aus allen Nähten", sagt Elternbeiratsvorsitzende Sabine Scheel-Kopeinig. Dasselbe gilt ihrer Darstellung nach für die Grundschule. Eine dritte Klasse habe ihren Unterricht im Lehrerzimmer. Die Lehrer seien auf ein Musikzimmer ausgewichen. Und bald komme wohl noch eine Klasse hinzu.

Leider habe die Stadt die wiederholte Bitte der Schulgemeinde nach mehr Räumen für die Kinder aus Kostengründen abgelehnt, sagt Schulleiterin Waltraud Legner. Dass Flüchtlingskinder integriert werden müssen, es immer mehr Angebote am Nachmittag geben soll und Kinder mit Behinderung betreut werden müssen, verschärfe die Lage nur noch. Dennoch erlaube die Stadt nicht, eine seit Jahren leer stehende Hausmeisterwohnung in der Schule für den Unterricht zu nutzen, berichtet Legner.

Zahl der Grundschüler deutlich gestiegen

Vor kurzem schlug der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) Alarm, dass an den Grundschulen 200 bis 300 Lehrer fehlten. Eine stichprobenartige Umfrage von hessenschau.de zeigt, dass es darüber hinaus zumindest in Ballungsräumen auch an Räumen an Grundschulen fehlt. Für deren Bau ist nicht das Kultusministerium oder das Land zuständig, sondern die Kommunen als Schulträger.

Die Zahl der Grundschüler in Hessen lag vor fünf Jahren nach Auskunft des Kultusministeriums bei 208.118. In den folgenden Jahren verharrte sie in etwa auf diesem Stand, bevor sie zum laufenden Schuljahr auf 210.631 deutlich anstieg.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Regional stellen sich die Zahlen höchst unterschiedlich dar. Während sie in Fulda nach Auskunft des dortigen Schuldezernats mal um 50 höher, mal um 50 niedriger liegen als im Vorjahr und sie im strukturschwachen Werra-Meißner-Kreis seit Jahren sinken (2012: 3.172, aktuell: 3.066, Prognose für 2020: 2.962), legen sie in Frankfurt zu.

Frankfurt rechnet jedes Jahr mit 500 Schülern mehr

Allein zwischen 2012 und dem laufenden Schuljahr stiegen die Grundschülerzahlen in Hessens größter Stadt um knapp 3.000 von 23.584 auf 26.479. Die Prognose für 2020 liegt laut Schulentwicklungsplan noch einmal um 2.000 höher: bei 28.479. Die Stadt rechnet wegen des großen Zuzugs von Familien jedes Jahr mit 500 Grundschülern mehr.

Dazu kommt die große Zahl an Flüchtlingen, die es zu integrieren gilt. Der Frankfurter Magistrat beschloss daher den Bau von sechs neuen Grundschulen und die Erweiterung von 13 bestehenden.

"Dauerhafte Lösungen nicht sofort umsetzbar"

Dennoch wird vielleicht nicht überall der Bedarf gestillt, wie das Beispiel der Robert-Schumann-Schule zeigt: Sie steht nach Aussage von Joachim Lenz, beim Frankfurter Stadtschulamt für die Liegenschaften zuständig, nicht auf der Liste der zu erweiternden Schulen. Lenz sagt, dass es allgemein Platzbedarf gebe, sei bekannt. In akuten Fällen reagiere die Stadt normalerweise mit Provisorien, etwa Containern. Dauerhafte Lösungen ließen sich nun mal nicht sofort umsetzen.

Eine neue Schule in Wiesbadens Innenstadt

In Wiesbaden verzeichnet man ebenfalls steigende Schülerzahlen: Wurden 2012 noch 2.515 Kinder eingeschult, waren es 2016 schon 2.750, berichtet das Schuldezernat in der Landeshauptstadt - Tendenz weiter steigend. Im Herbst nahm die neue Innenstadtgrundschule ihren Betrieb auf, bestehende Häuser sollen erweitert werden.

Was die beengte Fritz-Gansberg-Grundschule angeht, war ein Neubau beschlossene Sache. Nach Ansicht von Schulleiterin Grunwald wäre er die bessere Lösung als die angemietete Dependance, aber die fertigen Neubaupläne seien kassiert worden. Aus dem Schuldezernat heißt es dazu, zum laufenden Haushaltsjahr habe der größere Ersatzneubau noch nicht finanziert werden können. Grundsätzlich sei die Situation an der Fritz-Gansberg-Schule einmalig, da viele Familien im Einzugsgebiet lebten, eine große Flüchtlingsunterkunft im Bezirk liege und die Schule einen guten Ruf habe.

Räume fehlen auch in Marburg und Kassel

Auch im Kreis Groß-Gerau zeichnet sich ab, dass einige Grundschulen in den kommenden Jahren erweitert werden müssen. Nach Auskunft eines Sprechers des Kreises dürfte die Zahl der Grundschüler in dem südhessischen Kreis von derzeit rund 6.900 auf etwa 7.500 im Jahr 2022 steigen. Bereits jetzt seien die meisten Grundschulen ausgelastet.

Die zuständige Stadträtin in Marburg, Kerstin Weinbach (SPD), bestätigte gegenüber hessenschau.de, dass es auch in ihrer Stadt "durchaus eine Raumproblematik an den Grundschulen" gebe. Dies habe weniger mit steigenden Schülerzahlen zu tun als mit der Ausweitung der Betreuungs- und Ganztagsangebote. Dafür sei eine Mittagsversorgung nötig. Intensivklassen für Flüchtlings- und Migrantenkinder fänden darüber hinaus oft nur in Fachräumen Platz.

Kassels Schuldezernentin Anne Janz (Grüne) meldet "akute Raumnot an einigen Standorten". Gründe dafür seien steigende Schülerzahlen aufgrund von Zuwanderung und Asyl und die steigende Nachfrage nach Ganztagsbetreuung. Fachräume müssten zu Klassenzimmern umfunktioniert werden. Manche Kinder in Intensivklassen müssten auf Grundschulen außerhalb ihres eigentlichen Bezirks ausweichen. Absehbar sei, dass weitere Regelklassen etabliert werden müssten: "Es werden Räume fehlen", sagt die Stadträtin.