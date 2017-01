Jahreswechsel in Frankfurt: Die Polizei will hier ihre Social-Media-Arbeit weiter ausbauen.

Jahreswechsel in Frankfurt: Die Polizei will hier ihre Social-Media-Arbeit weiter ausbauen. Bild © picture-alliance/dpa

2016 war bei der hessischen Polizei das Jahr der sozialen Medien. Alle Präsidien informieren inzwischen auf Twitter oder Facebook. Manche wollen ihre Arbeit dort intensivieren.

Zum Jahreswechsel hat die Frankfurter Polizei ihre Kommunikation in den sozialen Medien selbst bejubelt: "Was war das bitte für 1 Jahr, vong Feedback her!", schreibt sie auf Facebook in perfektem Social-Media-Slang und bedankt sich für Feedback, Kritik und Lob.

"Wir gehen hier nicht mehr weg"

Knapp 1.000 Facebook-Nutzer hat allein dieser Beitrag gefallen, in dem das Social-Media-Team der Frankfurter Polizei außerdem feststellt: "Wir gehen hier nicht mehr weg." Im Gegenteil: Das Team werde größer.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm Unser letztes Foto für heute 🤗 Wir hoffen, ihr wart zu jeder Zeit gut informiert. Wir sind für euch hier. #WirSindEurePolizei i #Gude2017 7

2017 soll sich die Zahl der Beamten, die sich in Frankfurt um Facebook, Twitter und Instagram kümmern laut dem Leiter der Polizei-Pressestelle, Alexander Kießling, von zwei auf vier verdoppeln. Frankfurt hat damit das größte Social-Media-Team aller hessischen Polizeidienststellen.

Doch auch in den übrigen hessischen Regionen rüsten die Polizeipressestellen ihre Social-Media-Kommunikation auf, wie eine hessenschau.de-Umfrage zeigt.

Während die Frankfurter Polizei bereits seit 2014 in den sozialen Medien über Einsätze, Fahndungen oder Verkehrshinweise informiert, sind die meisten der übrigen Pressestellen der hessischen Polizeipräsidien 2016 diesen Schritt gegangen und wollen ihre Kommunikation auf Facebook und Twitter 2017 zum Teil ausbauen.

Ein Überblick

Das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel kommuniziert seit 2015 auf Twitter - "bei planbaren Einsätzen". 2017 will die Pressestelle soziale Medien "auch im Alltag" stärker nutzen, wie der Leiter der Pressestelle, Jürgen Wolf, ankündigt. Auf Facebook ist das Präsidium bislang nicht aktiv.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen ist 2016 auf Facebook und Twitter gestartet. "Es ist uns bewusst, dass man mit diesen Instrumenten sehr schnell mehr Leute und bestimmte Zielgruppen erreicht", sagt Leiter Jörg Reinemer. Ein Beamter sei beinahe komplett damit beschäftigt. "Wir hatten auch schon den einen oder anderen Ermittlungserfolg."

Das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden informiert seit Juli 2016 auf Facebook und Twitter , seit November auch auf Instagram . "Von dem großen Anklang in der Öffentlichkeit waren wir überrascht", sagt Sprecher Markus Hoffmann. Zwei Beamte kümmerten sich um die sozialen Medien. Das Polizeipräsidium organisiert seit 2016 außerdem seine Pressearbeit zentral. Die Sprecher aus den einzelnen Regionen wie Rheingau-Taunus-, Main-Taunus- und Hochtaunuskreis sowie dem Kreis Limburg-Weilburg und der Stadt Wiesbaden arbeiten nun zusammen an einem Ort. Die erste Erfahrungen seien gut.

Mit einem "Angriff auf die Stadtwache" startete das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda an Karneval 2016 seine Kommunikation auf Twitter . Auf Facebook informiert das Präsidium bislang nicht.

Das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach informiert seit September 2016 auch auf Facebook und Twitter . Eine Beamtin kümmere sich um die sozialen Medien, sagt der Leiter der Pressestelle, Rudolf Neu.

In Darmstadt beim Polizeipräsidium Südhessen sind Facebook und Twitter seit August 2016 im Einsatz. Federführend betreue ein Mitarbeiter die sozialen Medien mit Unterstützung eines Teams, berichtet Sprecherin Andrea Löb.