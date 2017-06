Rüsselsheim, Kassel und Frankfurt ziehen in den kommenden Tagen besonders viele Menschen an.

Rüsselsheim, Kassel und Frankfurt ziehen in den kommenden Tagen besonders viele Menschen an. Bild © dpa/lhe, Collage: hr

Der Hessentag in Rüsselsheim, die documenta in Kassel und der J.P.Morgan-Lauf in Frankfurt - in diesen Tagen gehen gleich drei Großveranstaltungen über die Bühne. Wegen der Terrorgefahr hat die Polizei die Sicherheitskonzepte verschärft.

Rund eine Million Besucher werden zum Hessentag erwartet, der am Freitag in Rüsselsheim (Groß-Gerau) beginnt. Zehn Tage dauert das Landesfest, rund 1.500 Veranstaltungen sind geplant. Für die Sicherheit will die Polizei mit mehr Einsatzkräften vor Ort sein als bei zurückliegenden Festen - das Pfingstwochenende mit dem Terroralarm beim Musikfestival "Rock am Ring" und dem Anschlag in London mit mehreren Toten und Dutzenden Verletzten habe die Sicherheitskräfte noch einmal sensibilisiert, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt.

"Wir wollen eine große Präsenz zeigen - auch, damit wir in kürzester Zeit eingreifen können", sagte der Polizeisprecher. An den Zufahrtsstraßen zum Hessentagsgelände werden Betonsperren und -schleusen stehen, Fahrzeuge sollen nicht unkontrolliert auf das Gelände gelangen können. Außerdem wird Videoüberwachung eingesetzt. Stichprobenartig sollen auch Taschen und Rucksäcke überprüft werden. Beamte sollen sowohl in Uniform als auch in Zivil präsent seinen. Details zur Zahl der Beamten wurden nicht genannt.

Sicherheit treibt Hessentags-Kosten in die Höhe

In diesem Jahr lädt die Opel-Stadt Rüsselsheim zum Hessentag. Bild © picture-alliance/dpa

Die Maßnahmen in Rüsselsheim haben nach Angaben von Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) die Gesamtkosten für den Hessentag um einiges nach oben gedrückt: "Die Sicherheitslage hat sich zunehmend verschärft, so dass neue Kosten für Maßnahmen wie 24-Stunden-Service an den Verkehrskontrollstellen, zusätzliche Security und Rettungsdienste oder Betonpoller entstanden sind." Ursprünglich hätten die Kosten bei 1,6 Millionen Euro gelegen, Mitte Mai aber schon bei 2,9 Millionen Euro. "Wo wir am Ende rauskommen, wissen wir noch nicht."

Seit zwei Jahren haben die Stadt und Organisatoren gemeinsam an dem Sicherheitskonzept gearbeitet und nach zurückliegenden Terrorattacken immer wieder überarbeitet, wie Oberbürgermeister Burghardt berichtet. "Jetzt freuen wir uns auf zehn fröhliche Tage und haben alles getan, was wir tun können, um die Sicherheit zu gewährleisten."

Betonpoller bei der documenta in Kassel

Auch in Kassel hat sich die Polizei diesem Jahr zur documenta 14 auf eine besondere Sicherheitslage vorbereitet. Die 100-tägige Kunst-Ausstellung wird am Samstag eröffnet. "Für die gesamte Zeit der documenta werden Betonleitwände aufgestellt sein, um die Fußgänger zu schützen, die sich entlang der Straße bewegen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Mittwoch zu hessenschau.de. Diese sollten ursprünglich die Fußgänger an den viel frequentierten documenta-Zuwegen wie dem Steinweg und der Wilhelmshöher Straße schützen, wo diese grundsätzlich durch den Straßenverkehr gefährdet seien. "Aber in Hinblick auf Anschlagsszenarien können diese Wände auch einen Schutz zu vorsätzlichen Taten bilden."

Zur documenta nach Kassel strömen jedes Jahr mehr Besucher, vor fünf Jahren waren es rund 905.000 Gäste. Unter ihnen werden in diesem Jahr mehr Polizisten sein als bei den vergangenen documenta-Veranstaltungen, sowohl in Uniform als auch Zivil. Wie bisher werde es die documenta-Wache geben, eine eigens am Friedrichsplatz eingerichtete Polizeistation, die täglich von 9.30 bis 20.30 Uhr besetzt ist.

Lkw-Sperren bei Frankfurter Firmenlauf

Am Dienstag findet in Frankfurt der weltgrößte Firmenlauf statt. Bild © picture-alliance/dpa

Auch für den J.P.Morgan-Firmenlauf steht das Sicherheitskonzept. Zu der Veranstaltung werden am kommenden Dienstag rund 70.000 Läufer in Frankfurt erwartet. Entlang der 5,6 Kilometer langen Strecke sollen an mehreren Stellen Lkw-Sperren eingerichtet werden, berichtete Organisationsdirektorin Kirsten Fischer. "Das heißt, es werden Lkw so als Sperre positioniert, dass kein Fahrzeug hinein kann. Diese Maßnahme ergreifen wir so zum ersten Mal." Es seien auch mehr Polizisten im Einsatz.