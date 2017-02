Nach wiederholter Kritik bricht ein Fuldaer Karnevalsverein mit einer 80-jährigen Tradition: Beim Rosenmontagsumzug wird kein als Schwarzer geschminktes Mitglied mehr mitlaufen. Dennoch erhält der Verein Polizeischutz.

Drei Sozialwissenschaftler der Hochschule Fulda haben dem Karnevalsverein Fulda-Südend erneut Rassismus vorgeworfen. Sie hatten diese Kritik bereits im Herbst 2015 geäußert. Bei Auftritten wie beim Rosenmontagsumzug tragen Mitglieder des Vereins Kolonialuniformen und stellen Schwarze in parodierender Weise dar.

Ein Mitglied malt sich das Gesicht schwarz an und zieht sich eine schwarze Lockenperücke mit einem durchgesteckten Knochen auf. So tritt er als "Südend-Neger" oder als "Negerfürst Wumba" auf - und das seit Gründung des Vereins im Jahr 1938 .

"'Südend-Neger' wird es nicht mehr geben"

Mit dieser Tradition hat es nun ein Ende. "Wir verzichten von nun an auf die Darstellung Schwarzer", sagte Vereinsvorsitzender Andreas Beck am Donnerstag zu hessenschau.de: "Den 'Südend-Neger' wird es nicht mehr geben."

Umzugswagen des Karnevalsvereins Fulda-Südend mit einem schwarzen Vereinsmitglied. Bild © osthessen-news.de

Die Sozialwissenschaftler hatten in E-Mails an zahlreiche Empfänger den Karnevalsverein attackiert: Die für das Südend typischen Tropenuniformen seien den Uniformen der Truppen in den deutschen Afrika-Kolonien am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts nachempfunden. "Dadurch wird Völkermord, Unterdrückung und Entrechtung verharmlost und gutgeheißen", heißt es in einer Mail. Das sogenannte Blackfacing, also das Schminken Weißer als Schwarze, sei eine "herabwürdigende, menschenverachtende und rassistische Praktik".

"Kam mir selbst zunehmend seltsam vor"

Vereinspräsident Beck kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen. Schon vor den E-Mails der drei Sozialwissenschaftler habe man im Verein darüber gesprochen, ob die Figur des scheinbar primitiven Schwarzen noch zeitgemäß sei. Zwar seien auch schwarze Mitglieder im Karnevalsverein, die noch nie Anstoß an den Gepflogenheiten genommen hätten.

"Aber bei Veranstaltungen stehe ich auch als Redner auf der Bühne. Wenn ich da den 'Südend-Neger' angekündigt habe, kam mir das schon zunehmend seltsam vor", sagte Beck. "So etwas sagt man heutzutage einfach nicht mehr." Nach der laufenden Kampagne, die am Aschermittwoch zu Ende geht, wolle er "trotz des Protests älterer Mitglieder" erreichen, dass der Verein offiziell aufhört mit dem Blackfacing.

Von einer anderen Tradition wolle man jedoch nicht lassen, sagte Beck: Dass sich die Südendler mit Tropenuniformen herausputzen. "Wenn wir auf diese Forderung eingehen, werden die Kritiker einen Verein nach dem anderen deswegen angehen, und dann gibt es in zehn Jahren keine Fastnacht mehr. Jede Fastnacht-Uniform beruht auf einer historischen militärischen Uniform", erläuterte Beck. Diese Tradition müsse man bewahren.

Polizei befürchtet Blockaden oder Farbbeutelwürfe

Zuspruch bekommt der Verein vom Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). Die Wissenschaftler, die den Karnevalsverein angriffen, hätten von der Fastnacht keine Ahnung.

Der Streit kochte in Fulda und in sozialen Medien so hoch, dass die Polizei die Abordnung des Karnevalsvereins Südend beim Rosenmontagsumzug unter besonderen Schutz stellen will. "Wir haben Hinweise, die auf eine erhöhte Gefährdung des Vereins hindeuten", sagte Polizeisprecher Martin Schäfer. Denkbar seien eine Blockade des Zugs oder Farbbeutelwürfe.

