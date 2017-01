Rollenmodelle aufbrechen, Machtstrukturen hinterfragen: Das ist das Ziel des "HeRoes"-Projekts, das es nun erstmals in Hessen gibt. In Offenbach wurden dabei junge Männer aus Einwanderer-Familien ausgebildet, um mit Gleichaltrigen an Themen wie Ehre und Gewalt zu arbeiten.

Eine Gruppe junger Männer hält weiße Schilder in die Höhe. In großen Buchstaben stehen darauf Begriffe wie "Ehre", "Tradition" oder "Gleichberechtigung". Sie sind Teil des Projekts "HeRoes", in dem männliche Jugendliche lernen, die traditionellen Werte ihrer Herkunftsfamilien zu hinterfragen. Im Mittelpunkt steht dabei, patriarchale Rollenmodelle von Mann und Frau aufzubrechen.

Nach über einem Jahr haben die ersten ehrenamtlichen "HeRoes" in Hessen am Donnerstagabend ihre Ausbildung mit der feierlichen Übergabe ihrer Zertifikate abgeschlossen. Zu ihrer Ausbildung gehörte es, sich jede Woche mit Sozialarbeitern zu treffen und über Themen zu diskutieren, die in ihrem Umfeld sonst kaum offen zur Sprache kommen. "Eigentlich reden wir gar nicht über unsere Herkunftskulturen, sondern über unserer Perspektiven auf Themen wie Ehre, Sexualität oder Jungfräulichkeit", sagt der Schüler Reda El Alami. Er ist einer der acht Teilnehmer des ersten Kurses in Hessen.

Mit Rollenspielen sollen Vorurteile abgebaut werden. Bild © Agnesa Kolica

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat das ursprünglich aus Berlin kommende Projekt nach Offenbach geholt. Drei Sozialarbeiter und eine Koordinatorin arbeiten in eigens für das Projekt angemieteten Räumen. Die "Aktion Mensch" hat 250.000 Euro für das Offenbacher Projekt gegeben. Das DRK ist mit 80.000 Euro an der Finanzierung beteiligt. HeRoes gibt es bereits in Duisburg, Köln, München, Augsburg und Nürnberg.

Bestehende Machtverhältnisse durchbrechen

"Hier hatten sie den Raum, die Geschlechterrollen zu hinterfragen, womit bestehende Machtverhältnisse durchbrochen werden", sagt DRK-Projektleiterin Ollga Mato. Die neuen Rollenbilder sollen die HeRoes nun an Gleichaltrige Jungen und Mädchen in Schulen weitergeben. Vorgesehen sind Workshops, in denen Rollenspiele entwickelt und auch mal die Geschlechter getauscht werden. So sollen Vorurteile abgebaut werden.

"Viele Jungs wollen kein Mädchen sein, vielleicht aus Gründen der Männlichkeit", erzählt Reda El Alami aus seiner Erfahrung. Aber sich zu überwinden, zu verstehen, wie sich die eigene Schwester fühlt, wenn sie wegen "mangelnder Ehre" von ihrem Bruder zur Rede gestellt wird, ist ein erhoffter Lerneffekt in dem Projekt.

Vorstellungen werden von Vater zum Sohn weitergegeben

Auch bei der Feier am Donnerstag führten die HeRoes ein Rollenspiel auf. Dabei ging es um ein Mädchen, das seinen deutschen Freund heiraten will. Mohammed Elham Amini spielte den traditionellen Vater, der darin eine Verletzung der Familienehre sieht. Der 18-jährige Schüler kann sich den Druck, den der Vater auf seine Tochter ausübt, gut vorstellen. "Der Vater hat es wiederum von seinem Vater nicht anders gelernt und hat nie mit jemandem darüber geredet", so Mohammed.

Die HeRoes wollen künftig zeigen, dass es auch anders geht. "Die traditionellen Vorstellungen müssen ja nicht unbedingt falsch sein. Aber es ist auch nicht falsch, sie zu hinterfragen", so Mohammed.