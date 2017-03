Mit dem Verein "Fulda stellt sich quer" macht sich Andreas Goerke für Toleranz und gegen Rassismus stark. Dafür werden er und seine Familie terrorisiert - und das immer übler.

Man merkt Andreas Goerke an, wie sehr ihn die Ereignisse mitnehmen. "Das sind Szenen, die ich meinem übelsten Feind nicht gönne", sagt er im Gespräch mit hr-iNFO. Man habe seinen Sohn mit dem Tod bedroht, ihn selbst anonym des Mordes an seiner Frau bezichtigt.

Lesungen mit Holocaust-Überlebenden organisiert

Dabei wollte der Gewerkschafter sich nur für ein bessers Miteinander und mehr Toleranz in der Gesellschaft einsetzen. Er ist Vorsitzender des im Herbst 2015 gegründeten Vereins "Fulda stellt sich quer". Der Verein setzt sich gegen Rassismus ein, organisiert Lesungen mit Holocaust-Überlebenden und demonstriert gegen Pegida-Kundgebungen.

Anfeindungen deswegen gibt es schon länger, wie der Verein jetzt mitteilte. So seien in sozialen Netzwerken immer wieder Verleumdungen gepostet worden. Seit einiger Zeit sei die Situation allerdings eskaliert.

Feuerwehr und Polizei vor der Tür

Ende Januar erhielt Goerkes Familie säckeweise Kataloge und Bücher. Im Februar stand plötzlich die Feuerwehr vor Goerkes Haustür, weil es bei ihm angeblich brennen sollte. Während des Einsatzes hätten mehrere Pizzaboten versucht, nicht bestellte Speisen zu liefern.

Einige Tage später habe die Polizei Goerkes Haus umzingelt. Ein anonymer Anrufer hatte behauptet, Goerke habe seine Frau getötet. Der Gipfel: ein Brief, in dem man ihn als linksradikalen Kommunisten beschimpft und in dem man ihm droht, seinen Sohn umzubringen.

"Dass es zwischen antifaschistischem Lager und rechtspopulistischem Lager immer wieder Reibereien gibt und dass man Auseinandersetzungen führt, ist normal", sagt der 53-Jährige. Doch die Angriffe auf seine Familie seien nicht hinnehmbar.

Ermittlungen gegen Unbekannnt

Wer genau hinter den Drohungen steckt, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Bisher hat Goerke sich bedeckt gehalten. Doch jetzt gehen er und sein Verein in die Offensive. "Um es auch mal transparent darzustellen, was in dieser Gesellschaft los ist."

Er sei kein Einzelfall, sagt Goerke, und verweist auf Brandanschläge gegen Gewerkschafter in Berlin, die sich ebenfalls antifaschistisch engagiert hätten. Hetze gegen Flüchtlinge und Andersdenkende breiteten sich immer weiter aus. Dagegen wolle er angehen. "Wenn noch mehr Menschen sagen: 'Ich mache das nicht mehr mit, ich stehe dagegen auf' - dann hat sich auch meine Qual gelohnt."

Sendung: hr-iNFO, aktuell, 04.03.2017, 18.22 Uhr