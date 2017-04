Teilnehmerin bei einer Demonstration von "Pulse of Europe" im Januar 2017 in Frankfurt.

Die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" mit ihren Sonntagsdemos wächst. Zuletzt haben insgesamt 5.000 Menschen in fünf hessischen Städten demonstriert. Ableger gibt es europaweit. Das zu organisieren ist aufwändig.

Frankfurt Westend: Die Bürgersteige sind gekehrt, die Autos meist hochpreisig. Die Gegend wirkt nicht wie die typische Keimzelle politischen Protests. Hier lebt Rechtsanwalt Hansjörg Schmitt. Er ist einer der Mitgründer von Pulse of Europe.

Pulse of Europe ist im vergangenen November vom Frankfurter Ehepaar Daniel und Sabine Röder initiiert worden, zunächst aus einem privaten Freundeskreis heraus. Hansjörg Schmitt ist von Anfang an dabei. Die Initiative ist schnell gewachsen. Jeden Sonntag um 14 Uhr geht sie für ein vereintes Europa auf die Straße, unter anderem in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Kassel und Wiesbaden.

Eine etwas andere Bürgerbewegung

Schmitt eingeschlossen sind acht Leute im Organisationsteam der Bewegung, die mittlerweile in elf Ländern demonstriert. "Es gibt eine Auffälligkeit, dass viele Anwälte dabei sind", gibt Schmitt zu, ansonsten sei man aber durchaus unterschiedlich. Pulse of Europe versteht sich als überparteilich und überkonfessionell. Wichtig sei einzig: pro Europa.

Aus dem Organisationsteam ist Schmitt nach seinen Worten der einzige, der Mitglied einer Partei ist. Er ist bei der CDU. Seine Parteizugehörigkeit sei jedoch nicht repräsentativ für die restliche Organisation, meint der 44-Jährige. Er bezeichnet sich selbst als "Karteileiche" bei den Christdemokraten.

Tag und Nacht eingespannt

Gerade eine Woche Vorlauf bleibt den Verantwortlichen, um ihre Kundgebung zu planen. Kaum ist die Veranstaltung am Sonntag beendet, bereiten sie die nächste vor. Immer zu Wochenbeginn besprechen sie sich: "Da bekommt jeder seine Aufgaben zugewiesen", erzählt Schmitt. Dann geht es an die Arbeit.

Der Rechtsanwalt berichtet von Telefonaten, Besprechungen, aber auch handwerklicher Arbeit. Kürzlich ist ihm die Idee gekommen, bei einer Kundgebung symbolisch einen Grenzbaum zu errichten und zu durchsägen. "Das heißt, derjenige, der das übernimmt, in diesem Fall ich, baut dann einen Grenzbaum", sagt Schmitt.

Allerdings: Sein Engagement für Pulse of Europe geht zu Lasten seines Berufs. Etwa 80 Prozent seiner Arbeitszeit investiert der alleinerziehende Vater derzeit in die Organisation. Manchmal sei er Tag und Nacht eingespannt, durchaus in zweistelliger Stundenzahl, wie er sagt.

Mögliche Ermüdungserscheinungen sind bei ihm dennoch nicht vorhanden. Der Familienvater wirkt, als stecke er voller Tatendrang. Aktuell gehen in über 60 Städten Menschen auf Initiative von Pulse of Europe auf die Straße.

Europaweite Absprachen

Die vielen Ableger zu koordinieren, ist nicht einfach. Von Frankfurt aus lässt sich schwer kontrollieren, ob die Verantwortlichen in den Partnerstädten im Sinne der Sache handeln. Pulse of Europe setzt auf persönlichen Kontakt.

"Erst mal ist es ganz wichtig mit den Menschen ins Gespräch zu kommen", berichtet Schmitt: "Was ist das für ein Mensch? Was treibt den an? Welche Motivation hat er?" Das Kennenlernen finde meist in einem Telefonat statt.

Verläuft das Gespräch positiv, schickt die Frankfurter Zentrale einen Leitfaden an die Interessenten in der anderen Stadt. Inhalt: Tipps für die Anmeldung, Erfahrungsberichte, ein kurzes Briefing.

Dann dürfen die neuen Initiatoren loslegen. In Frankfurt unterstützt man sie durch eine Ankündigung auf der eigenen Facebook-Page. Die hat momentan über 70.000 Follower.

Kein Engagement ohne Kleingeld

Klar ist aber auch: Das Engagement von Pulse of Europe kostet Geld. Jeden Sonntag bauen die Organisatoren auf dem Frankfurter Goetheplatz eine Bühne auf und verteilen Europafähnchen. Gerade am Anfang hätten Schmitt und seine Mitstreiter dafür das eigene Portemonnaie öffnen müssen.

Mittlerweile bekommt Pulse of Europe allerdings auch Spenden. Die Organisatoren sind dabei, einen Verein zu gründen. Die Gemeinnützigkeit hat ihnen das Finanzamt bereits vorläufig bescheinigt. Pulse of Europe darf somit Spendenquittungen ausstellen.

Hierbei arbeitet die Initiative mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammen. "Wir sind dabei einen Prozess aufzusetzen, wie Spenden auf einfachem Wege ordnungsgemäß verbucht werden können", erzählt Schmitt.

Vorübergehende Geschäftsstelle eröffnet

Die Spendengelder sollen unter anderem dazu dienen, eine Geschäftsstelle zu eröffnen. Am Montag hat "Pulse of Europe" vorübergehend eine Bleibe zwischen Frankfurter Nordend und Westend bezogen. Schmitt erhofft sich dadurch eine bessere Organisation. Er weiß, dass seinem Engagement Grenzen gesetzt sind: "Wir müssen alle sehen, dass wir beruflich nicht unter die Räder kommen."

Mittlerweile unterstützen auch einige Studenten "Pulse of Europe" - ehrenamtlich. Um die Arbeit bewältigen zu können, denken die Gründer auch über eine Anstellung nach.

Wie es dann mit Pulse of Europe weitergeht, werde die Zeit zeigen, meint Schmitt. Über zurückgehendes Interesse macht er sich derzeit keine Sorgen: "Ich glaube, dass die Begeisterung für Europa nie abflauen wird."