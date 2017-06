Größer, bunter, Rüsselsheim: Der Hessentag ist am Freitagnachmittag offiziell eröffnet worden. Nicht nur der Veranstaltungskalender ist vollgepackt wie nie. Auch die Sicherheit erreicht neue Standards.

Nach vielen Planungen und Vorbereitungen war es am Freitagnachmittag soweit: Der Hessentag in Rüsselsheim hat seine Pforten geöffnet. "Ich freue mich auf zehn fröhliche und interessante Tage", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Das diesjährige Landesfest ist mit rund 1.500 Veranstaltungen so groß und bunt wie noch nie - "so umfangreich wie in keiner Hessentagsstadt zuvor", wie Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) ankündigte.

Die Polizei ist mit einer besonders hohen Zahl von Einsatzkräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. "Wir wollen eine große Präsenz zeigen - auch, damit wir in kürzester Zeit eingreifen können", sagte Hauptkommissar Bernd Hochstädter vom Polizeipräsidium Darmstadt. Das Pfingstwochenende mit dem Terroralarm beim Musikfestival "Rock am Ring" und dem Anschlag in London mit mehreren Toten und Dutzenden Verletzten habe die Sicherheitskräfte noch einmal sensibilisiert. Gerechnet wird insgesamt mit rund einer Million Besucher.

Zu den Veranstaltungen des ersten Tages gehören eine Fünf-Meter-Skisprungschanze am Mainufer, die Eröffnung der Sonderschau "Der Natur auf der Spur" durch das hessische Umweltministerium sowie eine Sonderführung durch die denkmalgeschützten Opelvillen unter dem Motto "Mein Schloss am Main".

Nach dem Start in den Veranstaltungsmarathon steht das erste Wochenende des Hessentages bevor. Dazu kommen erfahrungsgemäß mehr Besucher als an Werktagen.

MAIN Rüsselsheim - UNSER Hessen

Der Hessentag in Rüsselsheim hat das Motto "MAIN Rüsselsheim - UNSER Hessen". Rüsselsheim liegt am Main, und die Stadt will auf diese Naherholung besonders hinweisen. Es ist das 57. Landesfest, das erste war 1961 in Alsfeld. Die Veranstaltung bietet laut Staatskanzlei Tradition und Moderne, Unterhaltsames und Informatives. Angekündigt sind in Rüsselsheim auch Musikstars wie Gianna Nannini, Peter Maffay und Till Brönner.

Den Abschluss des Hessentages bildet am Sonntag (18. Juni) der traditionelle Festzug: Rund 170 Zugnummern sind geplant. Er soll 2,4 Kilometer durch Rüsselsheim ziehen, dreieinhalb Stunden lang. Auch die nächsten Ausrichter stehen schon fest: 2018 ist Korbach dran, 2019 Bad Hersfeld.