Das Programm so üppig wie nie zuvor, große Abstellflächen für Fahrräder, viele Veranstaltungen am Main und auf dem Opel-Werksgelände: Rüsselsheim will beim Hessentag im Juni Tradition und Innovation verbinden.

Der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer, und Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burghardt (beide CDU) haben am Dienstag das Programm des 57. Hessentags vom 9. bis 18. Juni vorgestellt.

Mit rund 1.500 Veranstaltungen bietet der diesjährige Hessentag so viele Programmpunkte wie keiner seiner Vorgänger seit 1961.

Der Besuch fast aller Veranstaltungen ist kostenfrei. Für die Konzerte von Musikstars wie Silbermond, Scorpions, David Garrett und Gianna Nannini müssen die Besucher Eintritt bezahlen.

Das ganze Programm steht in einem 180-Seiten-Heft, das ab sofort in einer Auflage von 150.000 Exemplaren kostenlos verteilt wird. Es kann auch auf der Hessentagsseite im Internet abgerufen werden.

im Internet abgerufen werden. Die Hessentagsarena als Open-Air-Konzertgelände und die Landesausstellung als zentrale Anlaufpunkte kommen auf dem Gelände und in Hallen des Autoherstellers Opel unter, mitten in Rüsselsheim. Als Festzelt dient die Music Hall K48. "Unser Hessentag ist ein urbaner Hessentag", sagte Oberbürgermeister Burghardt.

Über den Mainradweg oder mit der Fähre vom Flörsheimer Mainufer soll der Hessentag auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen sein. Die Stadt will rund 6.000 Abstellplätze mit Anschlussmöglichkeit bereitstellen. Busse und Bahnen fahren bis spät in der Nacht. Die Staatskanzlei ruft die Besucher auf, nicht ihr Auto zur Anreise zu nutzen.

Zur Finanzierung des Landesfests hat das Land der Stadt rund 6,5 Millionen Euro gegeben. Damit konnten auch schon länger gehegte Pläne zur Renovierung Rüsselsheims umgesetzt werden. "Der Hessentag dauert zehn Tage, er wirkt aber zehn Jahre nach", sagte Wintermeyer. (Ob diese Aussage stimmt, lesen Sie in unserem Faktencheck.)

Schleppender Vorverkauf

Bislang hinkt der Vorverkauf für die Konzerte hinter den Erwartungen arg zurück. Einem Bericht der Lokalzeitung "Rüsselsheimer Echo" zufolge wurden für das Scorpions-Konzert in der Hessentagsarena bis Samstag erst gut 5.100 Karten verkauft und für den Auftritt von David Garrett nur wenig mehr - in die Hessentagsarena passen jedoch 32.000 Menschen . Oberbürgermeister Burghardt gab sich am Dienstag zuversichtlich, dass die Ticketveräufe in den verbleibenden knapp drei Wochen noch kräftig anziehen werden.

In den zehn Tagen des Hessentags will sich das Land als Veranstalter als Ort von Tradition und Moderne, als Hort für Unterhaltsames und Informatives zeigen. Besonderen Wert legt die Staatskanzlei auf die Initiative "Hessen lebt Respekt", die einen Schwerpunkt beim Landesfest bilden soll. Wintermeyer kündigte an, "in vielen Veranstaltungen für mehr Toleranz und Rücksichtnahme werben" zu wollen.

Veranstaltungen überwiegend am und auf dem Wasser

Wie gewohnt zeigt sich die Landespolitik in der Landesausstellung. Traditionell tagt auch das Kabinett dort und treffen sich Landfrauen so wie die Mitglieder des Sozialverbands VdK. Eine Sonderschau umfasst unter dem Motto "Der Natur auf der Spur" Mitmach- und Erlebnisaktionen. Es gibt mehr als 100 Sportveranstaltungen, darunter das zweitägige "Festival des Sports".

Die Stadt Rüsselsheim wiederum will sich nicht nur mit dem neu gestalteten Marktplatz und dem neu gestalteten Friedensplatz auf ungewohnte Art präsentieren. "Wir wollen unsere Lage am Fluss zeigen. Die wenigsten Menschen, die nach Rüsselsheim oder in das Rhein-Main-Gebiet reisen, verbinden damit intensive Naturerlebnisse", sagte Burghardt. Die Veranstalter wollen den Main und andere Flüsse als prägend für die Region vorstellen. Der Hessentag soll deswegen überwiegend am und auf dem Wasser stattfinden.

Strengere Sicherheitsvorkehrungen nach Anschlag

Nach dem Terroranschlag auf ein Popkonzert in Manchester am Montagabend , bei dem mindestens 22 Menschen getötet wurden, "ist die Stärkung der Sicherheitsarchitektur wichtig", sagte Wintermeyer. "Wir werden aus dem Hessentag aber auch keine Festung machen. Wir werden die Offenheit in unserer Gesellschaft nicht durch Mauern zerstören."