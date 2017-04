Die Kirche hat ein Nachwuchsproblem, es gibt zu wenige Ministranten. Jetzt werden in Gemeinden Rentner rekrutiert - sie füllen die Leere im Altarraum.

Wer Ministrant werden möchte, muss getauft sein, die Erstkommunion hinter sich haben - das Einstiegsalter liegt üblicherweise bei neun Jahren. Christl Trinler bringt alle Voraussetzungen mit, sie ist sogar neun Mal so alt. Mit 81 Jahre hat sie jetzt ihre Ausbildung als Ministrantin in der Frankfurter St. Markusgemeinde gemacht - als Kind hätte sie nicht gedurft, weil sie ein Mädchen war.

Erwachsener Nachwuchs beim Altardienst

Der Kinder-Nachwuchs verabschiedet sich mittlerweile oft früh aus dem Dienst als Ministrant in der Kirche oder sucht sich gleich andere Freizeitbeschäftigungen. Die katholischen Gemeinden setzen als Folge die Altersgrenze für die Ministranten nach oben: Erwachsene werden eingeladen, den Weihrauch zu schwenken, damit der Altarraum nicht leer bleibt.

"Im vergangenen Jahr hatten wir in der Osternacht zwei Ministranten", sagt Ralf Albensoeder, Pastoralreferent der Gemeinde St. Markus in Frankfurt-Nied. Früher seien es dagegen auch schon mal 20 gewesen. Bereits vor mehreren Monaten startete Albensoeder deswegen einen Aufruf, um auch Erwachsene jenseits des klassischen Ministranten-Alters für den Altardienst zu rekrutieren. Viele Rentner interessieren sich, aber eingeladen sind alle im Erwachsenenalter. Mittlerweile haben acht die Ausbildung absolviert. Christl Trinler ist mit ihren 81 Jahren die Älteste in der Gruppe, Klaus Ottenhus gehört mit 55 zu den "Nesthäkchen".

Senioren-Ministrantin: "Ich bin sowieso da"

In ihren langen wollweißen Gewändern versammeln sie sich unter dem Altarkreuz, das in der Karwoche traditionell mit einem Tuch verhüllt ist. "Ich fand es schade, dass wir früher nie mitmachen durften am Altar, weil wir 'nur' die Mädchen waren", sagt Trinler. Nur zum Putzen und Schmücken der Kirche seien die Frauen damals im Altarraum gut gewesen. Als der Aufruf nach Ü-40-Ministranten gestartet wurde, musste Trinler nicht lange überlegen: "Ich bin sowieso da. Ob ich nun in der ersten Bank bin oder am Altar, das ist mir egal."

Wenn ihre Kollegen zum Weihrauchfass greifen, hält sie sich aber zurück. Allerdings nicht aus übertriebener Bescheidenheit: Sie reagiert allergisch auf Weihrauch. In St. Markus sei die Lage eigentlich noch ganz gut, sagt Pfarrer Albensoeder. Es gebe zahlreiche Kinder und Jugendliche, die als Ministranten aktiv seien. Aber da viele aus polnischen oder kroatischen Familien stammen, verbrächten sie gerade die Feiertage bei den Großeltern in Oppeln, Gleiwitz oder anderswo - und in der Kirche herrsche dann akuter Messdienermangel. Außerdem sei ganz klar: Die Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche von der Erstkommunion bis zum Erwachsenenalter in der Gemeinde engagiert waren, seien vorbei.

Mit der Enkelin beim Altardienst

Gerade an Wochenenden gebe es "Konkurrenz" durch Sportveranstaltungen oder andere Freizeitaktivitäten. Auch die Frankfurter Gemeinde Sankt Josef betont auf ihrer Webseite, es gebe keine Altersbegrenzung nach oben für Messdiener - im Gegenteil. "Wir hatten einen Messdiener, der war 87 Jahre alt", sagt Peter Soltes, einer der Gemeindepriester. "Generationen von Ministranten sind mit ihm aufgewachsen." Der Ministrant mit lebenslanger Passion für den Altardienst, der "immer so gerne das Weihrauchfass schwenkte", sei allerdings im vergangenen Jahr gestorben.

Edgar Lühn aus der Gemeinde in Frankfurt-Nied ist mit seinen 75 Jahren ebenfalls schon lange im Rentenalter, aber über eine Re-Aktivierung als Messdiener musste er nicht lange nachdenken. "Ich war mit Begeisterung Ministrant", versichert er und streicht versonnen über seinen weißen Kinnbart. "Das war so eine wunderbare Gemeinschaft." In Lühns Fall ist der Altardienst auch Familienangelegenheit - seine Enkelin ist ebenfalls Ministrantin. "Einmal haben wir schon zusammen Dienst gehabt", erzählt der Senior-Messdiener stolz. "Und am Ende sagte sie: Opa, bis auf einen kleinen Fehler war das ganz in Ordnung."

Ein neues Phänomen

"Ministranten über 30 oder 40 sind ein recht neues Phänomen", sagt Alexander Bothe, Referent für Ministranten-Pastoral bei der Arbeitsstelle für Jugendarbeit der Deutschen Bischofskonferenz. Von einem Trend zu sprechen, wäre daher noch übertrieben - bundesweit sind etwa 98 Prozent der Ministranten Kinder und Jugendliche. "In einigen Bistümern gibt es aber einen höheren Anteil, etwa in Limburg oder Osnabrück", berichtet Bothe. In Limburg etwa schätzt ein Bistumssprecher den Anteil auf etwa vier Prozent. Und manche Rentnerinnen, die als Mädchen nicht Ministrantinnen werden durften, sehen jetzt ihre Chance gekommen - wie Christl Trinler in der Gemeinde St. Markus.