Ein Rettungswagen soll im Notfall in zehn Minuten am Einsatzort sein. Zumindest in neun von zehn Fällen. Eine hr-Recherche zeigt jedoch: In nur einem Drittel der Landkreise und kreisfreien Städte werden die gesetzlich vorgegebenen Quoten auch tatsächlich eingehalten.

Wer bei einem schweren Unfall oder dringendem Notfall auf Hilfe angewiesen ist, für den zählt jede Minute, bis der Rettungswagen da ist. Wem das in Hessen passiert, der hat in gewisser Hinsicht noch Glück im Unglück: Hier soll ein Rettungswagen in 90 Prozent der Fälle innerhalb einer Zehn-Minuten-Frist da sein. So steht es im Hessischen Rettungsdienstgesetz. Das ist bundesweit eine der härtesten und ambitioniertesten Vorgaben. In Rheinland-Pfalz sind es 15 Minuten, in Thüringen sogar 17 Minuten.

Und doch oder gerade weil die Vorgabe in Hessen so ambitioniert ist: Im Jahr 2015 haben nur ein Drittel der Kreise und kreisfreien Städte sie erfüllt. Zu dem Ergebnis kommt eine hr-iNFO-Abfrage der Landkreise und der kreisfreien Städte. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2015.

Großstädte im Vorteil

In Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach kam der Rettungswagen in über 90 Prozent der Fälle innerhalb der gesetzlichen Frist. Ebenso in den Kreisen Offenbach, Darmstadt-Dieburg, Main-Kinzig und Marburg-Biedenkopf. Alle übrigen Kreise in Hessen verfehlten im Jahr 2015 die gesetzliche Vorgabe. Einige wie der Rhein-Taunus-Kreis nur sehr knapp mit fast 90 Prozent, einige sehr deutlich - so wie der Kreis Waldeck-Frankenberg mit 76 Prozent. Dort dauerte es bei fast jedem vierten Einsatz länger als zehn Minuten, bis der Rettungswagen da war. Ähnliches gilt für den Vogelsberg. Die Stadt Kassel wird mit dem gleichnamigen Landkreis zusammen gewertet und fällt mit gut 80 Prozent ebenfalls durch.

Weitere Informationen Recherche zu Hilfsfristen hr-iNFO hatte bereits 2014 recherchiert, ob die Rettungswagen überall so schnell kommen, wie es das Hessische Rettungsdienstgesetz verlangt. Das Ergebnis damals für das Jahr 2013: Etwa ein Drittel der Kreise und kreisfreien Städte schaffte es, die Quoten einzuhalten (Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach, Groß-Gerau, Lahn-Dill-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Offenbach-Land). Von 2013 bis 2015 hat sich die Situation in einzelnen Landkreisen verändert, die Gesamtsituation ist aber im Wesentlichen gleich geblieben. Ende der weiteren Informationen

Als Begründung, warum zum Beispiel in Waldeck-Frankenberg die Rettungswagen es oft nicht schafften, innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort zu sein, erklärte der Kreis auf Anfrage: "Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst erhöhen sich im Landkreis Waldeck-Frankenberg seit Jahren stetig, Tendenz steigend.“

Zahl der Einsätze steigt an

Mit diesem Problem kämpfen nach hr-iNFO-Recherchen so gut wie alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen. Waren es hessenweit im Jahr 2013 noch gut eine Million Einsätze, hat sich die Anzahl der Einsätze 2015 auf 1,1 Millionen Einsätze gesteigert. Das entspricht einer Zunahme von knapp neun Prozent. Dieser Anstieg ist für die Rettungsdienste nur schwierig abzufedern - nach Angaben der Kreise fehlt es an qualifiziertem Personal und genügend Rettungswagen.

Mitverantwortlich dafür soll den meisten Kreisen und kreisfreien Städten zufolge unter anderem ein verändertes Patientenverhalten sein. Die Notrufnummer werde heute oft auch schon dann gewählt, wenn man früher noch zu einem niedergelassenen Arzt gegangen wäre. So antwortete beispielsweise der Wetteraukreis auf die hr-iNFO-Anfrage: "Die Patienten rufen den Rettungsdienst auch bei Bagatellverletzungen und sehen den Transport mit einem Rettungsmittel als selbstverständlich an.“ Das heißt: In immer mehr Fällen wählen Patienten den Notruf, ohne dass ein Menschenleben in Gefahr wäre.

Maßnahmen zur besseren Versorgung notwendig

Um die Lücken bei der Erfüllung der Vorgaben zu schließen, sind mehr Personal, mehr Rettungsstationen und mehr Fahrzeuge nötig. Die AOK als federführende Krankenkasse in Hessen für die Finanzierung des Rettungsdienstes zum Beispiel hat ihre Ausgaben für den Rettungsdienst von 2013 bis 2017 bereits erhöht: um 45 Millionen Euro. Die Ausgaben liegen nach AOK-Angaben jetzt bei knapp 250 Millionen Euro im Jahr.

Weitere Maßnahmen sind notwendig, wie sich Rettungsexperten auf dem kürzlich ausgetragenen Mittelhessischen Rettungsdienstsymposium einig waren: In Zukunft solle wieder unterschieden werden zwischen einem vollausgestatteten Rettungswagen und einem reinen Krankentransportwagen. Zurzeit werden über die Leitstellen in Hessen nur Rettungswagen losgeschickt, die als Mehrzweckfahrzeuge eingesetzt werden können. Sie sind für den Notfall, als auch für den Transport geeignet.

Diese Zusammenlegung von Notfallversorgung und Krankentransport steht seit 1998 im Hessischen Rettungsdienstgesetz. Sie sollte zu einer Flexibilisierung des Rettungsdienstes führen. Mittlerweile weiß man aber: Diese Handhabe bindet unnötig die Rettungswagen. Wird hingegen in Zukunft beim Notruf bereits festgestellt, dass es sich bei dem Notfall nicht um Leben oder Tod handelt, dann kann die Leitstelle einen Krankentransportwagen schicken und keinen vollausgestatteten Rettungswagen. Dann ist der nämlich weiterhin frei für Notfälle.

Pilotprojekt "Tele-Notarzt"

Eine weitere hilfreiche Maßnahme könnte der sogenannte Tele-Notarzt sein, den Hessen ab dem Sommer in den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Main-Kinzig testet. Konkret heißt das: Ein Notarzt sitzt in der Leitstelle oder in einem Krankenhaus und berät die Notfallsanitäter an der Unfallstelle via Funk oder Bildgebung. So wäre ein Notarzt für sehr viel mehr Einsätze abrufbar, als wenn er jeweils selber zu den Unfallorten fahren würde und dann lange Zeit gebunden wäre.

Diese Innovation ist nach Meinung von Wilhelm Schier, Referent für den Rettungsdienst im Sozialministerium in Wiesbaden, dringend notwendig: "Die heutigen Notarzteinsätze sind nur zu einem geringen Teil echte Notarzteinsätze. Mir sagen die Notärzte immer wieder, dass 70 bis 80 Prozent der Einsätze keinen Arzt erfordert hätten. Da würden die gut ausgebildeten Notarztsanitäter durchaus reichen"

Hessen setzt auf innovatives Computer-System

An anderen Stellen konnte Hessen hingegen bereits als Vorreiter aktiv werden: Als erstes Bundesland wurde hier vor einem Jahr flächendeckend ein neues Computer-System eingeführt, sowohl in den Leitstellen, als auch in den Notaufnahmen: Das System heißt IVENA, was für "Interdisziplinärer Versorgungsnachweis" steht. Damit sieht das Team im Rettungswagen auf einem Bildschirm, welche Klinik in der unmittelbaren Umgebung des Unfallortes freie Kapazitäten für den akuten Notfall hat. So wird der Patient direkt ins richtige Krankenhaus gefahren und nicht einfach ins nächstgelegene, von wo aus er im Zweifelsfalle wieder verlegt werden müsste.

Das neue Computer-System hilft, die sogenannte "Golden Hour" einzuhalten. Diese zählt von der Alarmierung des Rettungswagens bis zur Ankunft in der Klinik. Die "Golden Hour" ist eine einstündige Frist, die nicht überschritten werden darf. Sie wird in Expertenkreisen als die sinnvollste und beste Vorgabe angesehen, um die Qualität eines Rettungsdienstes zu überprüfen und vor allem: um die Überlebens- und Heilungschancen der Patienten und deren Behandlungserfolg zu erhöhen. Die "Golden Hour" wird nach Angaben des Sozialministeriums in Hessen als einzigem Bundesland flächendeckend eingehalten.

