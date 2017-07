Ein Lastzug mit explosiver Ladung rast in Herborns Stadtmitte, kurz darauf brennt das Zentrum. Ein Rückblick - 30 Jahre nach der tödlichen Katastrophe.

Es ist eine der größten Brandkatastrophen in der Geschichte Hessens. Vor genau 30 Jahren bewegte der Tanklastzug-Unfall in Herborn Hessen und ganz Deutschland. Wir schauen zurück auf die Katastrophe vom 7. Juli 1987 im Lahn-Dill-Kreis - das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Katastrophe:

Was ist passiert?

Ein Tanklastzug einer Koblenzer Spedition ist auf dem Weg ins Sauerland, der Fahrer soll dort eine Tankstelle beliefern - 28.000 Liter Benzin und 6.000 Liter Diesel sind im Tank. Der Weg führt durch Hessen, auf die Bundesstraße 255 in Richtung Herborn. Eine Strecke mit starkem Gefälle, die bis in den Stadtkern Herborns hineinführt. Kurz vor der Kleinstadt will der Fahrer auf die Autobahn 45 wechseln - doch er kann nicht. Die Bremsen des fast fabrikneuen Lastzugs versagen.

Das Fahrzeug rast mit einer Geschwindkeit von etwa 100 km/h geradewegs auf die 20.000-Einwohnerstadt zu. Der Fahrer versucht noch, den Wagen über die Motorbremse zu stoppen, doch vergebens. In einer Rechtskurve verliert der Fahrer die Kontrolle, der Lkw kippt um und rutscht in ein gut besuchtes Eiscafé. Dabei platzt der Tank, die Ladung läuft aus und fließt zum Teil in die Kanalisation. Dann explodiert der Treibstoff, 50 Meter hoch soll die Stichflamme gewesen sein. Das Gebäude des Eiscafés fängt zuerst Feuer, dann steht der ganze Straßenzug in Flammen.

Wie hoch war die Zahl der Opfer?

Bei dem Unfall in Herborn kommen sechs Menschen ums Leben. Zwei sterben direkt an der Unfallstelle, drei erliegen ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Eine ältere Frau erleidet vor Aufregung einen tödlichen Herzinfarkt. 38 Menschen werden durch die Explosion schwer verletzt, manche kommen wegen starker Brandverletzungen in Spezialkliniken nach Ludwigshafen, Mannheim und Antwerpen.

Die Polizei hatte anfangs mit bis zu 50 Toten gerechnet. Sie glaubte, dass in der Pizzeria im Stockwerk über der Eisdiele auch Besucher ums Leben gekommen seien. Doch die Pizzeria hatte Betriebsferien. Auch der Einsatz des Lkw-Fahrers könnte die Opferzahl begrenzt haben: Nachdem sein Lastzug umgekippt war, befreite sich der verletzte Fahrer aus dem Führerhaus und warnte in der Eisdiele vor der drohenden Explosion.

Welches Ausmaß hatte die Zerstörung?

Der Unfall trifft die Kleinstadt ins Herz. Der Brand zerstört zwölf Häuser, 17 Haushalte mit 40 Bewohnern werden obdachlos. Die Druckwelle der Explosion zerstört das Gebäude, in dem sich das Eiscafé und die Pizzeria befinden, vollständig. Noch in 700 Metern Entfernung werden Gullydeckel in die Luft geschleudert. Das Feuer breitet sich dann auf der ganzen Straßenseite der Eisdiele aus, sogar das Flüsschen Dill steht auf einer Länger von mehreren hundert Metern in Flammen.

Mehr als tausend Rettungskräfte werden nach Herborn beordert: 750 Feuerwehrleute, fast 500 Polizisten, mehr als 300 Sanitäter, Ärzte und Helfer des Technischen Hilfswerks. Es ist der größte Rettungseinsatz in der Geschichte Hessens. Der Sachschaden liegt bei rund 10 Millionen Euro. Das ausgebrannte Wrack des Tanklasters ist heute in der Arbeitswelt Ausstellung "DASA" in Dortmund zu sehen.

Wer hat Schuld an dem Unfall?

Das Limburger Landgericht verurteilt im Jahr 1990 den Koblenzer Spediteur zu zweieinhalb Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung und Brandstiftung. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er schon Tage vor dem Unglück wusste, dass die Bremsen des Tankaufliegers nicht ordnungsgemäß funktionierten und er eine Reparatur hinauszögerte.

Auch sein Fahrer wird verurteilt. Er erhält eine 18-monatige Bewährungsstrafe, da er wohl nach Angaben von Zeugen kurz vor dem Befahren der Gefällstrecke angehalten hatte, um die Bremsen zu überprüfen. Seine Entscheidung: Weiterfahrt. Der Unfall löste anschließend eine bundesweite Diskussion um Sicherheitstandards von Gefahrguttransporten aus.

Kann so etwas noch einmal passieren?

"Das ist heute gar nicht mehr möglich", sagt ein Sprecher der Polizei im Lahn-Dill-Kreis. Der Grund: Die Verkehrsführung auf der Bundesstraße 255 wurde geändert. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gewicht dürfen die Bundesstraße 255 nicht mehr so nah am Ortskern befahren, sondern werden schon vorher auf die Autobahn 45 geleitet.

Sollte ein Lkw aber wegen eines technischen Problems nicht rechtzeitig abbiegen können und dennoch auf der Gefällestrecke nach Herborn unterwegs sein, dann erwartet ihn ein Hindernis. Kurz vor dem Ortseingang macht die Straße nach Herborn jetzt absichtlich einen kleinen Schwenk. Zusätzlich zwingt eine Fahrbahnbegrenzung aus Beton zum Abbremsen. "Das ist eine kleine Schikane, die nur mit Tempo 30 befahren werden kann", erklärt der Polizeisprecher. Ist das Fahrzeug zu schnell, dann fährt es geradeaus in eine 300 Meter lange Notfallspur. Spätestens dort werde der Lkw dann durch ein Kiesbett zum Halten gebracht.

"Kurz nachdem die Notfallspur errichtet wurde, sind einige Pkw dort stecken geblieben. Das war aber kein Notfall, sondern eher eine jugendliche Mutprobe", bilanziert der Polizeisprecher.

Wie begeht die Stadt den 30. Jahrestag?

Eine offizielle Gedenkfeier gibt es in Herborn auch diesmal nicht. Schon in den Vorjahren ist die Stadt mit dem Jahrestag des Unglücks so umgegangen. Die Katastrophe werde nicht verdrängt, es gehe vielmehr um Rücksichtnahme: "Die vom Unglück betroffenen Menschen wollen keine große öffentliche Gedenkfeier. Das respektieren wir", sagt Herborns Bürgermeister Hans Benner (SPD). Der Unfall bleibe dennoch immer "ein Teil unserer Geschichte".