Wie war der erste Flug von Frankfurt mit der Billig-Airline Ryanair? Die Antwort auf diese Frage sollte der Lufthansa Angst machen - und Gewerkschaftlern auch.

Um 7.50 Uhr meldet sich der Pilot bei den Passagieren und nuschelt auf Englisch, durch die linken Fenster sei nun der Mont Blanc zu sehen. Immerhin, der Blick auf den weißen Alpengipfel im Wolkenmeer ist das erste edle Extra des Tages auf dem Ryanair-Billigflug nach Mallorca.

42 Minuten zuvor war die sechs Jahre alte Boeing 737-800 mit knapp 200 Passagieren an Bord auf der Startbahn West des Frankfurter Flughafens in den Himmel gestiegen. Erstmals hob ein regulärer Ryanair-Flug auf Deutschlands größtem Flughafen ab, Heimat und Herz der Lufthansa.

Das sollte der Lufthansa Angst machen

Und wie war er nun der erste Flug mit dem Billigflieger ab Frankfurt? Die Antwort darauf lautet nach der Landung von Flug FR4140: ziemlich gewöhnlich. Es ist eine Antwort, die der Lufthansa Angst machen sollte in einer Branche, in der Kunden immer öfter nur nach dem Preis entscheiden.

Der Blick in die Ryanair-Kabine unterscheidet sich nicht von anderen: Insel-Hopper, Urlauber und Luftverkehrfans, die bei der Premiere dabei sein wollen, hängen schlafend in 33 engen Sitzreihen. Bei 1,89 Meter Größe stoßen die Knie an, aber das tun sie in der Economy überall. Da ist es eher wohltuend als störend, dass die Sitze nicht zurückgeklappt werden können.

Und: Auch bei Lufthansa umfasst der günstigste Tarif kein aufgegebenes Gepäck mehr, auch Condor kassiert längst für jeden Kaffee an Bord. Überall: Dutyfree-Verkauf und genuschelte Grüße aus dem Cockpit.

Passagiere erwarten keinen Rundum-Service

Der Vorteil für Ryanair: Der Billigflieger macht gar nicht erst den mitunter teuren Versuch, etwas von der Aura des Fliegens zu retten. Und die Kunden scheinen es vom Discounter auch nicht zu erwarten. Wie auch, wenn etwa das Ticket des Reporters mit 52,01 Euro für rund 1.500 Kilometer Flug nur knapp teurer ist als die Taxifahrt zum Flughafen (30 km) mit 48 Euro.

Die Kabine ist kostenoptimiert: Die Notfall-Information klebt auf der gelben Vorderlehne, Ablagetaschen gibt es nicht - dann müssen keine aufgeräumt werden. Wenn etwas auffällt an diesem Tag, dann wie oft die spanische Kabinencrew den Müll einsammelt. Der Grund: Am Ziel kommt keine Putztruppe, die Crew muss im Akkord selbst aufräumen. Der letzte Passagier ist in Palma kaum ausgestiegen, da läuft der nächste Einstieg.

Der Kunde entscheidet

Aus dem Cockpit tönt es mal Englisch, wenn der Kapitän spricht, dann hörbar Deutsch, wenn sich der Co-Pilot meldet (der seine Mutter begrüßt). Die Pilotengewerkschaft Cockpit sagt: Bei Ryanair arbeiteten Menschen in prekären Verhältnissen, in Leiharbeit und Scheinselbstständigkeit. Die Mitarbeiter ständen unter Druck, das könne Folgen für die Sicherheit haben. Ryanair widerspricht, verweist auf die tadellose Unfallbilanz.

Frank van Bebber @Frank_vanBebber Ein paar Luftfahrtfans, die bei der Premiere dabei sein wollten, fliegen mit der Maschine gleich wieder zurück von Palma nach Frankfurt.

Ein Blick in die Kabine zeigt, wie sich zumindest viele Kunden entscheiden: Die Sitze des Premierenflugs Frankfurt-Palma sind so gut wie ausgebucht. Offenbar gibt es einen Markt für ein Angebot, das einen Flug auf den Transport in einer Blechröhre von A nach B reduziert. Ryanair berichtet, keine andere neue Basis in Europa verkaufe so viele Tickets wie Frankfurt.