Winterzeit ist Eislaufzeit: In Marburg können jetzt auch Rollstuhlfahrer übers Eis gleiten. Anna Sieber hat's ausprobiert.

Die Metallplatte wird einfach über eine Rampe unter den Rollstuhl geschoben und festgeschnallt - und fertig ist das Eismobil. Schon kann Anna Sieber wie auf Kufen übers Eis gleiten. "So stelle ich mir Schlittschuhlaufen vor. Ich habe das Gefühl, übers Eis zu schweben und merke gar nicht mehr, dass ich im Rollstuhl sitze", sagt die 28-jährige Studentin und freut sich über das neue Angebot im Marburger Eispalast. In der Frankfurter Eissporthalle gibt es übrigens ein ähnliches Angebot.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Das Eismobil lässt sich entweder von einer Begleitperson übers Eis schieben oder der Rollstuhlfahrer kann sich aus eigener Kraft mit Hilfe von Skistöcken fortbewegen. Darauf verzichtet Anna Sieber aber. Sie leidet seit ihrer Geburt an einer Lähmung aller Gliedmaßen mit Spastiken. "Die Variante mit den Stöcken ist dann schon etwas für die ganz Sportlichen. Ich lasse mich lieber fahren", sagt sie. Das macht in diesem Fall ein Mitarbeiter des Eispalasts.

Schon früher seien Rollstuhlfahrer in den Marburger Eispalast gekommen, sagt Betreiber Adi Ahlendorf. "Da schlitterten sie aber meistens zu dolle und das machte nicht wirklich Spaß", sagt er. Deshalb habe er sich nach Angeboten für Rollstuhlfahrern umgeschaut und bei einer Firma in der Schweiz den Eisgleiter gefunden. Für Anna Sieber bedeutet dast, dass sie mit anderen etwas unternehmen kann, was sie früher so nicht machen konnte. "Das ist für mich ein richtiges Inklusionsprojekt", sagt die Studentin der Erziehungs- Bildungswissenschaften.

Noch kostenlos - aber vielleicht nicht mehr lange

Ganz günstig war das Gerät nicht. 2.300 Euro kostet das Eismobil. Eine Anschaffung, die nur dank einer Spende gemacht werden konnte, wie der Betreiber sagt. Betreiber Ahlendorf hofft, dass viele es nutzen. Im Moment gibt es den Eisgleiter noch kostenlos. Das könnte sich aber ändern. Der Betreiber überlegt - ähnlich wie bei Schlittschuhen - eine Ausleihgebühr zu erheben.