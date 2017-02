Nach zwei Masernfällen an einem Gymnasium in Frankfurt sind noch immer 26 Schüler und 11 Lehrer vom Unterricht ausgeschlossen. Sie können die Impfung nachholen - oder müssen zu Hause bleiben.

Grundsätzlich gilt: Es gibt keine Impfpflicht in Deutschland. Impfen ist Privatsache. Trotzdem kann ein fehlender Impfschutz gravierende Folgen haben - wenn nämlich ein nicht geimpftes Kind nicht mehr zur Schule gehen darf. Oder ein Lehrer, der ebenfalls nicht geimpft ist, zu Hause bleiben muss. Genau das ist jetzt in Frankfurt geschehen.

Anordnung: Ohne Impfpass kein Schulbesuch

An einem Oberstufengymnasium in Frankfurt-Höchst wurden vergangene Woche zunächst 36 Schüler und 15 Lehrer vom Unterricht suspendiert. Zwei Schüler der Schule hatten sich auf einer Skifreizeit in der Schweiz mit Masern angesteckt. Masern sind hochansteckend und meldepflichtig, so hat auch das Stadtgesundheitsamt über die Ärzte von den Fällen mitbekommen.

"Wir haben erst informiert und dann am Mittwoch die Impfausweise aller Schüler und Lehrer kontrolliert. Für Ungeschützte haben wir Suspendierungen angeordnet", so Udo Götsch vom Frankfurter Stadtgesundheitsamt. Das heißt: Wer keinen Impfpass vorzeigen konnte, oder bei wem kein ausreichender Impfschutz vorhanden war, der durfte direkt nach Hause gehen - bis auf weiteres.

Schule ab Freitag, falls es keine neuen Erkrankungen gibt

Innerhalb der nächsten Tage legten dann noch zehn Schüler und vier Lehrer Impfnachweise vor oder ließen sich impfen. Die anderen müssen nun zu Hause warten, bis am Freitag die Inkubationszeit abgelaufen ist und die aktuellen Fälle an der Schule nicht mehr ansteckend sind. "Das alles gilt natürlich nur, wenn keine neuen Fälle hinzu kommen", so Götsch. "Wenn man auf diese Karte setzt und sich nicht impfen lässt, dann muss man damit rechnen, dass man beim nächsten Masernfall in der Schule das Schulbesuchsverbot verlängert, oder ein neues ausgesprochen wird."

"Man muss von Anfang an durchgreifen"

Für Schüler oder Lehrer etwa im Abitur könne das ein großes Problem werden. Eine Alternative zu den Suspendierungen sieht das Gesundheitsamt nicht. "Solche Masern-Ausbrüche sind schlecht in den Griff zu kriegen, wenn man nicht am Anfang richtig durchgreift." Mit einem großen Ausbruch an der Schule sei aber nicht zu rechnen, so dass etwa ganze Klassen geschlossen werden müssten. "Es hatten ja rund 90 Prozent der Jugendlichen einen ausreichenden Schutz." Das sollte nach Angaben der Behörden ausreichen. Bei 95 Prozent wäre eine Ausbreitung quasi ausgeschlossen.