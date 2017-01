Symbolbild: Senior fällt auf Enkeltrick herein

Symbolbild: Senior fällt auf Enkeltrick herein Bild © Imago

Trickbetrüger bringen ältere Menschen immer wieder um ihr Erspartes. Zur Prävention bildet die Polizei in Wiesbaden nun ehrenamtliche Sicherheitsberater für Senioren aus.

Raffiniert setzten Betrüger kürzlich einen 68-Jährigen aus Bad Homburg unter Druck. Sie gaben sich am Telefon als Fahnder aus, erzählten eine krude Mafia-Story und behaupteten, sein Erspartes sei in Gefahr. Dann die Anweisung: "Gehen Sie morgen zur Bank, heben Sie alles Geld vom Giro-Konto ab und verkaufen Sie Ihr Wertpapierdepot." Zum Glück kam es nicht zur Geldübergabe, 180.000 Euro wären weg gewesen.

Die Polizei in Hessen will solche Betrugsmaschen verhindern, mit denen sich Kriminelle gezielt an Senioren richten. Dazu zählen neben dem Enkeltrick auch Haustürgeschäfte oder falsche Gewinnversprechen am Telefon. Sie nutzen damit die Arglosigkeit älterer Menschen aus.

Das macht Conny Schmidt-Raima aus Wiesbaden richtig wütend: "Gerade weil ältere Menschen oft hilfsbereit sind, manche einsam und nicht mehr so genau wissen, was in der Welt passiert. Das finde ich persönlich sehr, sehr schlimm."

"Die Polizei kann ja nicht alles machen"

Deshalb lässt sich die Betriebswirtin jetzt von der Polizei in Wiesbaden zur ehrenamtlichen Sicherheitsberaterin für Senioren ausbilden. Im Seminarraum des Präsidiums Westhessen drücken 30 Frauen und Männer dafür die Schulbank, darunter auch Hans Regenauer. Der Unternehmensberater engagiert sich im Ortsbeirat von Wiesbaden-Dotzheim. Wohnungseinbrüche sind in seinem Stadtteil an der Tagesordnung.

Ausbildung zum Seniorenberater im Polizeipräsidium Westhessen Bild © Birgitta Söling (hr-iNFO)

Erst in der letzten Woche wurden zwei versuchte Enkeltricks angezeigt. Weil er die Menschen dort gut kennt, will er sich ebenfalls als Sicherheitsberater ausbilden lassen. "Die Polizei kann ja nicht alles machen. Prävention ist auch Aufgabe der Bürgergesellschaft, und deshalb sind wir heute da, um unseren Beitrag zu leisten. Man braucht ein Vertrauensverhältnis zu den Senioren, und als Ortsbeirat bin ich in Kontakt mit vielen Menschen, das ist eine gute Basis für die Arbeit", hofft der 56-Jährige.

Auch Internetkriminalität als Thema

An zwei Vormittagen erhalten die künftigen Sicherheitsberater ihr Rüstzeug. Es dreht sich vor allem um Straftaten, die Senioren betreffen - auch Internetkriminalität, erklärt Bettina Chrysakopoulos von der kriminalpolizeilichen Prävention:

"Weil das Internet mittlerweile der größte Tatort schlechthin geworden ist und ja viele Senioren noch aktiv im World Wide Web unterwegs sind, egal ob man online einkauft oder seine Bankgeschäfte macht."

Wie man sich vor Betrügern schützt, darüber sollen die Sicherheitsberater künftig bei Seniorenveranstaltungen, Vorträgen oder Hausbesuchen aufklären, alleine oder gemeinsam mit den Präventionsberatern der Polizei.

Beratung auf Augenhöhe

Helmut Klose war über 40 Jahre im Polizeidienst. "Jetzt habe ich mich wegen der vielen Betrugsdelikte Senioren gegenüber reaktivieren lassen, um unsere Altersgenossen entsprechend beraten und vor allem warnen zu können."

Das geht auf Augenhöhe am besten. Die ehrenamtlichen Seniorenberater sind deshalb selbst in der zweiten Lebenshälfte. Manche haben durch Engagement in Vereinen oder der Kommunalpolitik bereits viele Kontakte zu älteren Menschen, doch das ist nicht die Voraussetzung dafür, sagt Bettina Chrysakopoulos von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle:

"Das können auch ganz normale Menschen sein, die gerade Rentner geworden sind und eine neue Aufgabe suchen. Man muss nicht schon irgendwo tätig sein im Ehrenamt oder im Verein, sondern einfach das Interesse haben, sich für einen guten Zweck zu engagieren."

Zertifikat und Visitenkarten der Polizei

Wie sehr sich der einzelne ehrenamtlich einbringt, bleibt ihm selbst überlassen. Das Ziel ist, in ganz Hessen solche ehrenamtlichen Sicherheitsberater auszubilden. In manchen Städten oder Kreisen sind sie schon aktiv, zum Beispiel im Rheingau-Taunus-Kreis. Dort hat die Polizei 2015 gezielt Bürgermeister und kommunalpolitisch engagierte Menschen angesprochen, die etwa Hausbesuche zur Jubilarehrung machen.

So kann man mit Prävention auch Senioren erreichen, die nur noch wenig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und gerade deshalb Schutz vor Betrügern brauchen. Die ehrenamtlichen Sicherheitsberater bekommen ein Zertifikat und Visitenkarten von der Polizei. Denn im Hochtaunuskreis hat sich ein Betrüger bereits als falscher Sicherheitsberater ausgegeben.