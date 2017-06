Woran glauben die Hessen? Sind sie überhaupt besonders religiös? Und welche Religionsgemeinschaft hat die meisten Mitglieder? Die Datenlage macht Antworten schwierig. Eine Annäherung in sechs Grafiken.

Der Norden ist protestantisch, der Süden katholisch und der Osten konfessionslos. So lässt sich - stark vereinfacht - die traditionelle Glaubensverteilung in Deutschland zusammenfassen. Doch gilt das immer noch? Und wie sieht es eigentlich in Hessen aus? Ein erster Blick auf den Ländervergleich zeigt: In Hessen gibt es im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern keine klaren Mehrheiten.

Etwa jeder dritte Einwohner in Hessen ist evangelisch und jeder vierte katholisch. Der Rest gehört keiner der beiden großen Kirchen an, ist also entweder konfessionslos oder Mitglied in einer anderen Glaubensgemeinschaft wie etwa dem Islam oder dem Judentum. Damit liegt Hessen nicht nur geografisch sondern auch statistisch gesehen nah am deutschen Durchschnitt.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Doch regional können sich auch in Hessen starke Unterschiede ergeben. Die unten stehende Karte zeigt, welche der drei Gruppen in den 426 Städten und Gemeinden am größten ist. So wird deutlich: In der Fläche ist Hessen noch stark protestantisch geprägt. Die Mitglieder dieser Glaubensrichtung leben überwiegend in den vielen kleinen Gemeinden auf dem Land. Die eigentlich stärkste Gruppe, die Konfessionslosen und Sonstigen, sind dagegen vor allem in den bevölkerungsreichen Großstädten und besonders im Rhein-Main-Gebiet vertreten. Ausnahmen bilden die katholischen Hochburgen rund um die Bistümer Fulda im Osten und Limburg im Westen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Perspektivisch dürften die grünen Flecken in Hessen weiter zunehmen. Denn die Zahl der Mitglieder der beiden großen Kirchen ist seit Jahren stetig rückläufig. Der Verlust durch Mitglieder, die sterben, kann zahlenmäßig schon lange nicht mehr durch neu getaufte Kinder ausgeglichen werden. Zum Vergleich: 1950 betrug der Anteil der evangelischen Kirchenmitglieder in Hessen noch 64,2 Prozent und der der Katholiken 32,2.

Zudem ist auch die Zahl der freiwilligen Austritte aus den Kirchen weiterhin hoch. Auffällig aber: Zumindest in den reinen Mitgliederzahlen hat der Skandal um den Limburger Bischof Tebartz-van Elst 2013/2014 weniger Spuren hinterlassen, als es die öffentliche Wahrnehmung der Affäre vermuten ließe.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Besonders schwierig darzustellen ist der Anteil an Muslimen in der hessischen Bevölkerung. Die Zugehörigkeit zu dieser Glaubensrichtung wird weder in den Meldeämtern noch beim Zensus erhoben. Da Muslime keine der Kirchensteuer vergleichbare Abgabe entrichten, wird ihre Zugehörigkeit auch steuerlich nicht erfasst. Auch verlässliche Mitgliederzahlen von islamischen Gemeinden und Glaubenseinrichtungen sind nicht zu bekommen, da Muslime religiös kaum organisiert sind und nur in wenigen Fällen formelle Mitgliedschaften wie Protestanten und Katholiken kennen. Zudem teilt sich der Islam in verschiedene Strömungen auf.

Hessenweit geschätzt wurde der Anteil von Muslimen zuletzt in einer umfangreichen Studie des Statistischen Landesamtes von 2013. Diese Schätzung basiert auf verschiedenen Quellen und Hochrechnungen und kann sicherlich nur eine Annäherung an den tatsächlichen Wert bieten. Dennoch werden Trends erkennbar. Die Zahl der Muslime in Hessen wurde auf 384.000 geschätzt. Das entspricht einem Anteil an den Bewohnern des Bundeslands von 6,4 Prozent. Regional gehen die Zahlen weit auseinander: von 1,4 Prozent im Werra-Meißner-Kreis bis 16 Prozent in der Stadt Offenbach.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Doch die Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig Religiosität. So können Menschen noch formell Mitglied in einer christlichen Kirche sein, obwohl sie sich selbst nicht mehr als religiös bezeichnen.

Noch komplizierter wird es bei Muslimen: Denn als Moslem gilt man nicht durch Taufe oder formellen Eintritt sondern durch Geburt oder ein späteres Glaubensbekenntnis. Auch wenn ein Moslem sich selbst nicht mehr als religiös betrachtet, wird er in der Regel weiterhin als solcher bezeichnet (Die Forschungsgruppe fowid spricht in diesem Zusammenhang auch von "Kulturmuslimen" ). Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Juden.

Der Frage, wie religiös die Hessen tatsächlich sind, ging auch eine repräsentative Umfrage der Landesregierung von 2013 nach. In der Studie mit dem Titel "Wie hast du's mit der Religion?" bezeichnete sich etwas mehr als die Hälfte der Hessen als sehr oder eher religiös. Während Protestanten und Katholiken hier in der Tendenz nah beieinander lagen, war der Anteil der Gläubigen unter den Muslimen mit 93 Prozent dagegen deutlich höher.

Interessanter Randaspekt: Auch unter den Konfessionslosen bezeichnete sich noch jeder Vierte als sehr bzw. eher religiös - möglicherweise ein Hinweis darauf, dass viele Menschen wegen der Kirchensteuer aus der Kirche austreten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Weitere interessante Ergebnisse aus der Studie (pdf-Datei): Nur jeder Vierte (26%) besucht mindestens einmal im Monat einen Gottesdienst oder eine ähnliche Veranstaltung. 85 Prozent sagen, dass die Religion ihres Nachbarn für sie "keine Rolle" spielt. Dreiviertel der Hessen (76%) können sich einen andersgläubigen Partner vorstellen. Und zwei von drei Hessen (68%) halten die religiöse Vielfalt für eine Bereicherung der Gesellschaft.

Die Ergebnisse zeigen: Glauben ist vielschichtig. Eine religionssoziologische Studie im Auftrag der hr-Sendung horizonte versuchte 2012 daher der Frage nachzugehen, an was die Hessen eigentlich allgemein glauben.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Ein Ergebnis der Umfrage: Zwei von drei Hessen glauben, dass es einen Gott gibt (66,6%). Sogar noch einen Tick höher ist der Anteil derjenigen, die an Wunder (69,7%) und eine höhere Macht (68,5%) glauben. Und auch das gibt es noch: Gut jeder vierte Hesse glaubt sogar, dass es einen personalisierten Teufel gibt.